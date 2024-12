Togo: Confiance renouvelée à la liste 'SOLIDARITÉ' de Patrick MAGNON pour trois nouvelles années !

Réunis en AGOE (Assemblée Générale Ordinaire et Elective) ce Samedi à Lomé, les membres de l'UPRAD-Togo (Union Professionnelle des Agrées en Douanes-Togo) ont renouvelé leur confiance à la liste Solidarité du président sortant, Patrick MAGNON, pour un nouveau mandat de trois ans.

Dans son mot au terme des travaux, le président réélu n'a pas caché son enthousiasme à travailler ensemble avec tous les membres et tous les partenaires de cette union. « Vous venez une fois de plus démontrer que vous avez apprécié le travail abattu à vos côtés ces trois dernières années. Je tiens à vous remercier, et à vous assurer de mon engagement ferme à honorer cette confiance par chaque acte que je vais poser au cours de cette présidence pour le développement effectif de notre secteur afin que ce dernier puisse pleinement jouer son rôle de levier d'émergence de notre pays », a-t-il indiqué.

Il reconnait par la même occasion que le mandat à eu renouvelé ne sera pas de tout repos. « Le chemin que nous allons parcourir ensemble avec toutes les parties prenantes de ce secteur, au bénéfice de tous ne sera pas facile. Mais l'intérêt commun qui guidera nos actions nous galvanisera certainement vers l'atteinte de l'objectif d'une ascension accélérée.

Chacun devra y trouver son compte. Les partenaires seront traités avec le plus grand égard pour que les espoirs se transforment en projets viables et en richesse aussi bien pour notre corporation, les partenaires ainsi que pour la nation toute entière.

L'efficacité de nos actions sera appréciée à travers l'amélioration substantielle de ce secteur à la transformation de l'économie togolaise. La qualité de cette contribution dont tous les Togolais bénéficieront y compris chacun d'entre nous sera principalement fonction de la rigueur, la sincérité, la solidarité, la loyauté, la créativité, le patriotisme et le professionnalisme que nous mettrons dans chacun de nos actes.

Je compte sur vous pour que chacun soit un exemple qui inspirera au-delà du secteur du transit. J'investirai toutes mes forces, toute ma détermination pour arriver à ce résultat avec vous », promet M. MAGNON.

Au nom de sa liste, il a formulé les remerciements à tous ceux qui les avaient accompagnés durant le mandat précédent. Et pour ce nouveau mandat, il se montre plus encore ouvert à toutes les parties. « Chaque critique, chaque approche de solution, chaque pensée, sera prise en compte pour un développement de notre secteur », a fait savoir le président réélu de l'UPRAD-Togo.

Pour information, les différentes actions à mener par la liste Solidarité sont ébauchées en neuf (9) orientations principales, en cinq (5) réformes à l'existant et enfin, en une consolidation des différentes commissions que sont celles d'Assistance, Economique, Communication , Marketing et Solidarité, Gouvernance et Ethique, Electorale, Transport et Logistique.

Représenté à la cérémonie d'ouverture des travaux de cette AGOE par son Vice-président, le Conseil National du Patronat du Togo, Yves Badohoun, a réitéré le « soutien total à l'équipe qui sera élu » et se dit prêt à se tenir à son côté pour relever les défis qui se poseront ».

Bon nouveau mandat à l'équipe réélue !