Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 décembre 2024

Le sommet de Luanda entre Kagame et Tshisekedi sur l’est de la RDC annulé

La rencontre qui était prévue dimanche à Luanda entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, n'a finalement pas eu lieu, selon une déclaration de la présidence angolaise. Pour cause, le blocage des travaux ministériels préalables au sommet présidentiel.

Le président Tshisekedi était déjà à Luanda où il a rencontré son homologu angolais Lourenço et l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur de l'EAC, Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est. M. Kagame ne s'est pas rendu sur place comme annoncé. (Source VOA Afrique)

Gabon : La France en appui au renforcement des institutions parlementaires

Le premier Vice-président de l’Assemblée nationale de la Transition, François Ndong Obiang s’est entretenu mardi 10 décembre 2024, au Palais Léon Mba, une délégation de l’Ambassade de France au Gabon, conduite par Yves Mercier avec à ses côtés des conseillères parlementaires françaises Clélia Fleury et Julie Schwab. Cette délégation est venue présenter un ambitieux projet de coopération parlementaire multi-pays.

Le 30 août 2023, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont mis fin au régime Bongo-PDG. Cette date a également marqué le début d’une période de transition dont l’ambition exprimée est de restaurer les institutions au nombre desquelles, les deux chambres parlementaires. (Source GabonMediaTime)

Miss France 2025 : Une présence rayonnante de la Côte d'Ivoire à la finale

La finale de Miss France 2025, tenue, le 14 décembre 2024, à Poitiers en France sous le thème du "Grand Bal des Miss", a couronné Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique. Sabah Aib (Miss Nord-Pas-de-Calais) est 1ère dauphine, suivie de Stella Vangioni (Miss Corse), Moïra André (Miss Guadeloupe), et Lilou Emeline-Artuso (Miss Côte d'Azur).

Cette soirée prestigieuse a été marquée par une collaboration entre jury et public pour élire la représentante de la France. Elle a été marquée par une présence remarquée de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ce pays a offert un séjour pour deux personnes à la reine de la beauté française. (Source fratmat)

Le départ annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso, toile de fond du 66e sommet de la Cédéao

Le 66e sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao se tient ce dimanche 15 décembre à Abuja, au Nigeria. Si de nombreux dossiers sont à l'ordre du jour, l'un devrait éclipser tous les autres, à savoir la sortie annoncée de l'organisation du Mali, du Niger et du Burkina Faso prévue pour le 29 janvier prochain. Désormais réunis au sein d'une Alliance des États du Sahel (AES), les trois pays maintiennent plus que jamais leur position malgré les tentatives de médiation. (Source RFI)

Algérie : L'ambassadeur de France a été convoqué pour des « manœuvres agressives », rapporte la presse algérienne

L’ambassadeur, Stéphane Romatet, s’est vu « signifier la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l’Algérie », écrit le quotidien gouvernemental « El Moudjahid ».

Le ministère des affaires étrangères algérien a convoqué la semaine passée l’ambassadeur de France à Alger pour adresser « une sévère mise en garde » à Paris, accusée d’avoir mené « des opérations et manœuvres agressives » pour « déstabiliser » le pays, ont rapporté plusieurs journaux dimanche 15 décembre. (Source Lemonde Afrique)

Présidence de la commission de l’UA : Des voix pour renforcer le panafricanisme et l’intégration

Les candidats au poste de président de la Commission de l’Union africaine ont débattu le 13 décembre 2024 sur les enjeux du panafricanisme et de l’intégration continentale. Dans un contexte de crise et de divisions internes, des propositions pragmatiques axées sur la sécurité et l’économie, comme la mise en œuvre accélérée de la ZLECAf, ont été présentées pour renforcer la coopération entre les États africains. Mais le panafricanisme reste au cœur des aspirations du continent, un défi que les leaders africains s’engagent à relever. (Source Africa 24)

Tunisie-Libye : Partenariat économique et échange d’expertises

L’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) et l’Instance de Développement du Sud en Libye (Southern Development Authority-Libya) ont récemment signé un accord de coopération pour renforcer les politiques stratégiques et les recherches économiques communes.

Paraphée en marge de la 38e édition des Journées de l’Entreprise, la convention-cadre de coopération économique Tunisie-Lybie vise à organiser des ateliers de travail conjoints et à intensifier les échanges d’expertises et d’expériences entre l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) et l’Instance de Développement du Sud en Libye. (Source apanews)

À Riyad, gouvernements, organisations de la société et médias cherchent une ‘’stratégie unifiée’’ de lutte contre la désinformation

Des représentants de gouvernements, d’organisations de la société civile, de médias et du secteur privé ont souhaité, dimanche, à Riyad, avoir une ‘’stratégie unifiée’’ de lutte contre la désinformation, qui puisse tenir compte des réalités de chaque pays.

Ils ont pris part à un panel sur le thème : ‘’Lutter contre la désinformation et collaborer pour construire un avenir numérique’’. C’était à l’ouverture officielle de la 19e réunion annuelle du Forum sur la gouvernance de l’Internet. ‘’Construire notre avenir numérique multipartite’’ est le thème principal de cette rencontre de cinq jours, qui se tient dans la capitale saoudienne. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Bénin : Patrice Talon brille par son absence au 66ᵉ sommet de la CEDEAO à Abuja

Le président béninois, Patrice Talon, n’a pas participé au 66ᵉ sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui se tient ce dimanche 15 décembre 2024 à Abuja, la capitale du Nigéria.

Lors de l’ouverture de cette rencontre, les images publiées sur la page Facebook officielle de l’organisation sous-régionale ne montrent pas la présence du chef d’État béninois. Il s’est fait représenter par le ministre d’État chargé de l’Économie, des Finances et de la Coopération, Romuald Wadagni. Outre l’absence remarquée de Patrice Talon, celle de Faure Gnassingbé, président du Togo, est aussi notable. (Source beninwebtv)

Des artistes incroyables pour offrir un spectacle de classe mondiale lors des CAF Awards 2024

Sous les lumières étincelantes du Palais des Congrès de Marrakech, les CAF Awards 2024 ne se contenteront pas de célébrer les gloires du football africain. La cérémonie, qui aura lieu lundi soir, s’annonce également comme une ode à la richesse culturelle et artistique du continent, portée par des artistes d’exception tels que Diamond Platnumz, icône de la musique tanzanienne, et Dystinct, prodige marocain au style singulier.

Alors que la prestigieuse soirée rendra hommage aux meilleurs joueurs, entraîneurs et équipes de l’année écoulée, elle offrira également une scène vibrante aux créateurs qui font rayonner l’âme artistique de l’Afrique. À partir de 19h00 heure locale (18h00 GMT / 20h00 au Caire / 21h00 en Afrique de l’Est), Marrakech deviendra le théâtre d’un dialogue entre le Beau Jeu et les muses de la musique et de la danse. (Source CAF)