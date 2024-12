Cameroun: L'association Efracam fait un don de premiers soins à l'hôpital de district d'Elig - Mfomo

Ces dons constitués entre autres de tensiomètre, glucomètre, pesé étaient au centre de la visite effectuée ce 13 décembre par l'association des élus politiques et professionnels en France d'origine camerounaise dans la commune d'Elig- Mfomo, située dans la région du Centre, département de la Lekié.

La délégation conduite par le président de l'association Efracam Gaston Pierre De Gaétan Njikam ( NJI) , avec à ses côtés sa première vice -présidente digne fille de la contrée Maxence Ansel avec quelques un de ses plus proches collaborateurs ont desservi les 25 villages que compte la commune d'Elig-Mfomo dans l'optique de témoigner de l'engagement, de la responsabilité et du devoir assigné dans le livre d'or de cette association.

Il faudrait le souligner d'entrée de jeux, cette visite dans la commune d'Elig- Mfomo, se déroule dans le cadre du Protocole d'Accord de Partenariat signé le 07 décembre 2023 à Yaoundé entre l'association Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) et l'association Elus en France d'origine ou de nationalité Camerounaise (EFRACAM) ; Mme Maxence ANSEL, Conseillère régionale d'Ile-de-France,1ère Vice-Présidente d'EFRACAM avait alors eu pour commune de rattachement lors de ses assises, la Commune d'Elig-Mfomo.

La visite de ce 13 décembre a permis de poursuivre des échanges commencés entre l'association des Elus Politiques et Professionnels en France d'origine camerounaise et les autorités de la commune d'Elig-Mfomo , bien représenté par son maire M. Ayissi Stanislas, de l'adjoint au sous-préfet M. Odou et l'ensemble des autorités administratives, judiciaires, et le personnel sanitaire.

Rappelons qu'on compte 9 centres au total dans le district d'Elig- Mfomo, le département de la Lekié au total compte 7 Discrits de santé ,selon madame Atangana , chef de district d'Elig- Mfomo.

Néanmoins , des défis de santé majeur se posent au sein de ce district de santé à savoir la sensibilisation accrue de la population qui opte plutôt pour une médecine non-conventionnelle; agrandir la carte sanitaire ; appuyer le paiement du personnel pour fidéliser le personnel de santé ; approvisionnement en matériels roulants.

D'après le directeur général de l'hôpital de district d'Elig-Mfomo, Docteur Assako les cas récurrents d'urgence au sein de cette structure sanitaire proviennent "des cas de blessure suite à un accident de la route ,travaux champêtres , quelques cas de paludisme" , selon ce dernier, les populations tombent rarement malade dans la commune d'Elig-Mfomo.

Cependant, l'association Efracam qui est le donateur de ce jour , a pour mission régalienne de collaboration, accompagnement, trouver des partenaires financiers, rôle de catalyseur etc. Avec le dynamisme de son nouvel exécutif, l'association Efracam travaille sur deux projets majeurs à savoir: "la Santé et l'Éducation".

"Etre de la diaspora et travailler avec les collectivités territoriales décentralisées, c'est important pour nous les membres de l'association Efracam" martèle la première vice- présidente de cette association Maxence Ansel, ce qui est important poursuit-elle c'est de bâtir les conventions de nos territoires. D'ailleurs à ce sujet, Efracam et l'association des régions du Cameroun ont signé une convention le 13 décembre dernier au siège du Conseil Régional du Centre , c'était en présence de son Président Gilbert Tsimi Evouna.

Prêt de deux heures d'horloge , la nuit tombée dans une ambiance de courtoisie très chaleureuse bonne enfant grâce à l'efficacité d'une fille de la contrée Maxence Ansel, modèle engagée dans le développement économique de notre pays, lâche ainsi dans la salle le maire de la commune d'Elig-Mfomo, Ayissi Stanislas lors de son propos introductif.

Enfin de compte, ladite visite s'est soldée , par la signature d'un protocole d'entente entre Elig-Mfomo et Efracam scellant ainsi la matérialisation des actions multiples qu' opèrent cette association dans l'exercice de ses fonctions , ces dons de premiers soins offerts au service d'urgence de l'hôpital de district d'Elig-Mfomo permettra de palier à certains besoins d'urgence que rencontrent le personnel sanitaire .

Quoi de plus beau de voir les fils et filles de la diaspora camerounaise réunis pour une cause commune le développement économique et sociale de leur pays ...«comme l'as si bien dit Maxence Ansel mon coeur bat très fort pour Elig-Mfomo».