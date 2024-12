Cameroun: 11ème édition du Febasy - Luc Magloire Mbarga Atangana ouvre la foire

Sous le Très Haut Patronage du Président de la République Paul Biya avec la tutelle du Ministère du Commerce et le parrainage du Fond des Nations Unies pour la Population, du 13 au 23 décembre 2024, l'ASBY Association des Bayam Selam du Cameroun a ouvert les portes de sa foire sis en contrebas du marché de NSAM.

Lancée par le Ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana en présence de la Présidente de l'ASBY MBala Biloa Marie, de la Représentante Adjointe de l'UNFPA NOEMI DALMONTE, du Secrétaire Général de la Région du Centre M ETSIL Simon Ghislain, des Chefs d'entreprise, des autorités Traditionnelles, des centaines d'invités et un millier de Bayam Selam venus à l'ouverture.

Luc Magloire Mbarga Atangana a rappelé le rôle très important que joue le marché des Bayam Selam a chaque veille des fêtes de Noël et de nouvel an. Pour être plus précis, cette foire qui dure pendant 10 jours permet aux populations de la ville de Yaoundé de s'approvisionner à moindre coût. Des vivres frais venus des quatre coins du Cameroun, du poisson, de la viande de bœuf, l'huile, la farine ; le panier de la ménagère est remplie sur place à des prix battants toute concurrence. Pour le ministre du commerce, cette initiative sera toujours soutenue par le gouvernement tant que ces femmes auront le temps d'organiser cette foire, car elle participe à la politique alimentaire prônée par le Cameroun.

Pour la Représentante Adjointe de l'UNFPA NOEMI DALMONTE, « l'une des nos stratégies principale est l'accompagnement des organisations féminines parce que ce sont les organisations qui peuvent véritablement porter le développement dans le pays sous plusieurs aspects. L'ASBY est un véritable exemple parce que ces femmes sont dans tous les marchés du Cameroun, c'est elles qui dynamisent, qui parlent avec les autres femmes, les enfants, les hommes.

Elles peuvent parler de la santé, des questions de vie en général, de la protection de la famille. Donc c'est un vecteur formidable pour le bien-être de la population. Ce type d'association sur la base de la population camerounaise est pour nous très précieux ».

Cette 11e édition, la Présidente de l'ASBY Marie Mbala Biloa a reconnu le soutien indéfectible du Président Paul BIYA et son Épouse Mme Chantal BIYA. C'est grâce au Chef de l'Etat que l'ASBY a été reconnue d'utilité publique. Pour le marché qui bat son plein actuellement au site de l'ASBY à NSAM, le kilogramme de maquereaux d'oré coûte 1500 CFA, la viande de bœuf est donnée à 2000 CFA/kg.

Pendant son discours, la Présidente de cette association qui compte des milliers de membres a annoncé que la Banque Africaine de Développement va financer la construction du marché ASBY à hauteur de 2 milliards de FCFA.

Pour le moment, la foire est ouverte et les populations se ravitaillent tranquillement ceci jusqu'au 23 décembre 2024. Le mincommerce encourage les populations à y faire un tour, les denrées alimentaires sont bon marché.

L'ASBY déclarée sous le N° 001 055/RDA/J0G/BAPP du 25 Novembre 2004. Protégée à l'OAPI en 2006 sous le n°51 971, elle est une association apolitique à but non lucratif et à caractère social conformément à la loi n° 053/90 du 19 Décembre 1990 et présente dans plusieurs continents.