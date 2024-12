Afrique Centrale: RDC-Rwanda-Angola - Le sommet de Luanda n'a pas eu lieu

Un « préalable » présenté par Kigali et dénoncé par Kinshasa a causé le report sine die de la rencontre au sommet prévue dans la capitale angolaise sous l'égide du président Joao Lourenço.

Luanda n'a pas abrité la tripartite qui devait réunir, dimanche 15 décembre, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagamé avec leur homologue Joao Lourenço dans le cadre de la médiation que conduit ce dernier au nom de l'Union africaine sur la crise opposant Kinshasa et Kigali. En cause, le préalable posé par la partie rwandaise de voir les autorités rd-congolaises engager des pourparlers directs avec le M23, la rébellion accusée par elles d'être pilotée par le Rwanda.

« En introduisant cette condition de dernière minute, contraire aux discussions précédentes, le Rwanda démontre une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe terroriste impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en République démocratique du Congo », s'indigne Kinshasa sans un communiqué de presse rendu public le même jour par le cabinet du chef de l'Etat de RDC.

Pour le ministère des Affaires étrangères du Rwanda, sans ce préalable, le sommet de Luanda « n'aurait pas abouti à un accord, en particulier dans le contexte des menaces permanentes des dirigeants de la RDC, y compris le président, de procéder à un changement de régime au Rwanda, ainsi que de la coalition plus large des forces déployées dans l'Est de la RDC aux côtés des FARDC, y compris les mercenaires européens, l'armée burundaise, les Wazalendo, et les FDLR », peut-on lire dans une déclaration publiée le 15 décembre.

De fait, les violons ne sont pas accordés au cours de la réunion ministérielle tenue la veille à Lunda, alors que le sommet était censé permettre l'adoption du « projet d'accord préalablement préparé et négocié par les ministères des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda, et de l'Angola », déplore Kinshasa. Mais tout en actant l'annulation de la réunion, les deux pays se disent disposés à poursuivre leurs efforts pour obtenir la fin de hostilités.

On se trouve dans une perspective où la RDC, attachée au processus de Luanda réclame « une paix juste et durable dans la région des Grands lacs », et le Rwanda qui déclare ne pas rejeter l'idée d'une future rencontre de haut niveau veut d'un mécanisme « qui adopterait une voie sérieuse et concrète pour résoudre ces questions en suspens une fois pour toutes ».

Ce dialogue de sourds prolonge les souffrances des populations civiles affectées par le conflit à l'Est de la RDC et faire dire que la médiation angolaise a du pain sur la planche.