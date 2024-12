Afrique de l'Est: Photographie de l'océan Indien - Luciano Roussety remporte le premier prix

Il a toujours été passionné par la photographie. Luciano Fils Roussety, 27 ans et originaire de Baie-aux-Huîtres, Rodrigues, a remporté le premier prix du concours régional de photographie intitulé «Parce que chaque voix compte - Pour un rôle accru des femmes et des jeunes dans les sociétés», organisé par la Commission de l'océan Indien (COI) avec le soutien de l'Agence française de développement (AFD). Lors de la remise des prix à l'Alliance française d'Antananarivo à Madagascar, il s'est démarqué parmi des candidats venus de toute la région, portant fièrement les couleurs de Maurice et de Rodrigues. Kendy Mangra, journaliste à MBC Maurice, a décroché la deuxième place, suivi de Rajaonasy Sanganirina de Madagascar.

Un parcours inspirant, une passion née au collège

Luciano, aujourd'hui senior cameraman à MBC Rodrigues, a découvert la photographie au collège grâce à une marraine passionnée de peinture. Il s'est formé avec acharnement, en intégrant le groupe artistique Oyster Art à Rodrigues et en suivant des cours en art et design. C'est à cette époque qu'il a acquis sa première caméra, une Canon 700D, avec laquelle il immortalisait les paysages de la côte, les pêcheurs et les couchers de soleil.

Son engouement l'a mené à approfondir ses connaissances auprès de photographes renommés comme Raj Muslaya, Pierre Argot, Paul Choy et Steeve Dubois, tout en suivant des formations avancées en photographie à Maurice. Depuis, il a remporté de nombreuses distinctions, notamment Photographe de l'année en 2019 et des prix internationaux, consolidant sa place parmi les meilleurs de l'océan Indien.

Luciano recevant son prix.

Pour ce concours, Luciano a choisi de mettre en lumière Sœur Naiken, une figure emblématique de Rodrigues, connue pour son association aidant les enfants en difficulté scolaire et les jeunes entrepreneurs. Inspiré par le thème du concours, il souhaitait raconter l'histoire de ces femmes qui, à Rodrigues, sont les piliers de la société. «Ce projet représentait bien plus qu'un simple défi personnel. Il s'agissait de célébrer les efforts des femmes et leur rôle essentiel dans nos sociétés», a-t-il expliqué. Luciano a travaillé avec un souci du détail, réalisant plusieurs allers-retours entre Baie-aux-Huîtres et Rivière-Coco pour perfectionner sa composition. Soutenu par une équipe passionnée, dont Amélie Legoff, Fabien Étienne et Annabelle Agathe, il a minutieusement planifié l'éclairage et les émotions à transmettre. Cette rigueur a payé : sa photo, riche en histoire et en caractère, a captivé le jury.

Une victoire célébrée avec fierté

La remise des prix à Madagascar a été pour Luciano un moment de grande fierté. «C'était un honneur de représenter Rodrigues et Maurice, et de voir ma photo exposée parmi les 30 meilleures oeuvres de la région. J'ai ressenti un immense bonheur en recevant ma récompense, une caméra offerte par la COI et l'AFD», a-t-il confié. Au-delà du trophée, Luciano a été marqué par les rencontres et le partage avec d'autres photographes de l'océan Indien, une expérience qu'il qualifie de «magique».

Luciano ne compte pas s'arrêter là. En 2025, son oeuvre primée sera exposée dans plusieurs îles de la région, notamment à La Réunion et aux Seychelles. Il participera également à des festivals de films et de photographie, renforçant son engagement pour une photographie narrative et émotionnelle. Pour Luciano, la photographie est bien plus qu'un art : «C'est ma façon de voir le monde, de raconter des histoires. Chaque image doit capturer une émotion et révéler une perspective unique.» Son parcours illustre la puissance de la passion et de la persévérance et son succès est une source d'inspiration pour les jeunes talents de Rodrigues, de Maurice et de toute la région.