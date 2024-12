Ile Maurice: Travailler en symbiose avec leur ministre...

Ils sont dix à être rattachés à différents ministères. Le gouvernement du changement ayant opté pour cette formule au lieu de secrétaires parlementaires privés (PPS). Quelques semaines après leur prise de fonction, il semble régner une vraie symbiose au sein des duos, mais surtout un allégement pour les ministres ayant obtenu des portefeuilles substantiels, souligne-t-on.

Rajen Narsinghen, élu du n° 13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac) est l'un des dix juniors. Nommé aux Affaires étrangères, aux côtés du ministre Ritesh Ramphul, il indique d'emblée que ce poste a déjà existé dans le passé sous le régime travailliste mais que sir Anerood Jugnauth avait lui opté pour des PPS. Et surtout que les deux fonctions diffèrent. «Les junior ou deputy ministers existent dans beaucoup de pays, comme en Australie, en Europe et en Asie. Dépendant de la complexité du ministère - comme le Tourisme ou l'Environnement, le choix est fait de mettre une deuxième personne pour partager les responsabilités...»

Le ministère des Affaires étrangères compte parmi ceux ayant d'énormes responsabilités et plusieurs départements sous sa tutelle. «Il y a les relations bilatérales ou multilatérales. C'est un ministère complexe et technique. Il englobe la loi, l'économie, la diplomatie et je pense que c'est bien que le gouvernement ait choisi d'y placer un ministre et un junior minister.» Bien évidemment, explique Rajen Narsinghen, ils se partagent les dossiers mais le ministre est celui qui a «the final say». *«Ce qui est logique. Mais je peux vous dire que nous partageons une relation très cordiale et dans le respect mutuel. Il faut savoir où se situe notre responsabilité et ne pas s'aventurer sur celui de son ministre. Il n'est pas question de faire de l'ombre à Ritesh Ramphul.»

D'ailleurs, fait-il ressortir, sa relation avec ce dernier ne date pas d'hier et il serait inexact de dire qu'il est plus «senior» que le ministre. «Ritesh Ramphul a été député deux fois et je viens de me lancer dans l'arène politique. Je suis sûr qu'il a plus d'expérience.» Pour que tout se déroule comme sur des roulettes, Rajen Narsinghen, juriste de profession, et Ritesh Ramphul, avocat de profession, se rencontrent presque tous les jours pour des brain storming afin d'être complémentaires à tous les niveaux.

Véronique Leu-Govind, rattachée au ministère des Arts et de la Culture avec le ministre Mahen Gondeea, parle d'harmonie hors du commun entre eux. «Nous travaillons en étroite collaboration.» L'élue du n° 14 (Savanne-Rivière-Noire) rappelle comment en 2019 déjà, ils avaient été colistiers dans cette circonscription sous la bannière de l'Alliance Nationale (PTr-PMSD). «Nous avions déjà une connexion sur le terrain et nous nous connaissons bien.» Pour sa nouvelle responsabilité, la députée des Nouveaux Démocrates soutient que Mahen Gondeea et elle-même se partagent les tâches de leur ministère. «Il m'a demandé de m'occuper des artistes, bien qu'il intervienne quand il faut prendre des décisions sur ce dossier.» Elle pense que pour que le duo fonctionne efficacement, il faut que chacun sache ce qu'il fait. «Il est important que les junior ministers connaissent leurs limites et ne tentent pas de surpasser leur ministre car la décision finale lui revient. Si ou konn ou limit, tou pou pas bien...»

La junior minister indique qu'elle veille au grain que les mesures avalisées soient implémentées. «Nous avons une très bonne relation, l'atmosphère au travail est plaisante et chacun essaie de faire son maximum. Les décisions jusqu'ici sont collectives et on veut être un ministère à l'écoute. Un contraste avec ces dix dernières années. Il y a une bonne entente et si on n'est pas d'accord sur un sujet on essaye de trouver un consensus. On se veut complémentaire dans notre travail, pas en compétition.» Dans la foulée, elle remercie le Premier ministre de lui avoir donné l'opportunité d'oeuvrer dans ce ministère. «Ena boukou travay ki pou bizin fer ek monn pare pou travay ensam ek mo minis.» Nous avons essayé de contacter d'autres junior ministers, à travers des appels et des messages, mais ils ne sont pas revenus vers nous, occupés depuis mercredi, «dans des réunions....»