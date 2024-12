Ile Maurice: Des travailleurs étrangers donnent leur sang pour sauver des vies

Leur contribution est cruciale face à la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. Non seulement ils participent au développement économique du pays, mais des travailleurs étrangers veulent aussi être parties prenantes de la société.

Un don de sang organisé samedi par la compagnie DLB a rassemblé plus d'une centaine de travailleurs étrangers - Bangladais et Népalais - à son bureau à Arsenal pour ce geste volontaire et humain, qui permet d'aider ceux qui en ont besoin, tout en renforçant la banque de sang, particulièrement en cette période festive.

«Ce don de sang me permet d'aider à sauver des vies et je suis très heureux de le faire», confie Mohammad Liton, un Bangladais qui travaille chez DLB Construction. Un autre Bangladais a lui aussi participé au don de sang. «Dès que j'ai appris qu'on organisait un don de sang, je me suis dit qu'il ne fallait pas manquer cette occasion. Ce sang pourrait sauver une vie. C'est un cadeau qu'on peut offrir», explique Ali Mohammad Liton en kreol morisien, même s'il est relativement nouveau.

Pour Olivier Lebreton, directeur exécutif de DLB Construction, qui depuis 33 ans est spécialisée dans les unités résidentielles et emploie une maind'oeuvre locale et étrangère de 1 200 personnes, souligne leur importance. «Je dois saluer notre main-d'oeuvre étrangère, dont l'industrie dépend énormément. Notre entreprise continue de fonctionner grâce à eux.» En cette période de l'année, la compagnie a répondu à l'appel de la banque de sang. Aussi présent, le député Kaviraj Rookny a félicité ces travailleurs étrangers venus donner leur sang, «qui sera majoritairement utilisé par des Mauriciens». Il appelle ces derniers à faire preuve d'ouverture envers eux.