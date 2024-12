Maroc: Rabat - Le Bahreïni Qassim Haddad reçoit le Prix international de poésie 'Argana' 2024

Rabat — Le poète bahreïni Qassim Haddad a reçu, samedi à Rabat, le Prix international de poésie "Argana" au titre de l'année 2024, décerné par la Maison de la poésie au Maroc, en partenariat avec la Fondation de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Lors d'une cérémonie organisée à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, le Prix de cette 17e édition a été remis au poète bahreïni par Mohamed Kimakh, directeur exécutif de la Fondation de la CDG, Mourad Kadiri, président de la Maison de la poésie au Maroc et Abdelhamid Ibn El Farouk, président du jury.

Dans une allocution publiée dans un dépliant distribué à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que ce Prix constitue une précieuse opportunité pour les poètes du monde entier de se rencontrer au Royaume, ce qui consacre la position culturelle du Maroc et renforce sa présence en tant que pays ouvert aux expériences culturelles et poétiques qui défendent l'humanité dans sa quête de sens, par le biais de la culture et des arts.

Le parcours du poète Qassim Haddad se distingue par sa recherche constante et renouvelée de la poésie, a ajouté le ministre, notant que cette quête poétique apporte une nouvelle dimension aux relations politiques, économiques, culturelles et historiques unissant les peuples marocains et bahreïnis frères.

De son côté, M. Kadiri a fait part de la fierté de la Maison de la poésie de voir le nom du poète bahreïni Qassim Haddad inscrit parmi les lauréats de ce Prix aux côtés de nombreux poètes du monde entier, ajoutant que le Prix Argana "est toujours sur la voie de l'écoute attentive de la poésie".

M. Kimakh a, pour sa part, souligné que ce rendez-vous culturel vise à honorer les expériences poétiques marocaines, arabes et internationales qui célèbrent la beauté et créent le bonheur du poème et des poètes, nourris par les passionnés de ce genre littéraire.

Le poète Qassim Haddad a affirmé, quant à lui, que la poésie représente "sa seule et ultime liberté", exprimant sa gratitude au jury "qui a placé sa confiance en l'expérience poétique arabe contemporaine à laquelle il prétend être relié".

Outre Abdelhamid Ibn El Farouk, le jury du Prix international de poésie "Argana"de la 17e édition est composé de la poétesse Wafa El Omrani, l'écrivain et journaliste égyptien Sayed Mahmoud, le poète Najib Khaddari, le poète Munir Serhani, ainsi que le poète Hassan Najmi, secrétaire général du Prix Argana.

Qassim Haddad est une figure éminente de la poésie arabe et mondiale, dont le parcours créatif est riche en recueils et en ouvrages.

Lancé en 2002, "Argana" est un prix d'amitié poétique que les Marocains décernent à un poète qui se distingue par son expérience dans le champ de la poésie humaniste et qui défend les valeurs de la différence, de la liberté et de la paix.