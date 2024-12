Maroc: Le renforcement de la culture des droits de l'Homme au centre d'une conférence à Marrakech

Marrakech — "La culture des droits de l'Homme : visions, témoignages et perspectives" est le thème d'une conférence, tenue samedi à Marrakech, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'Homme.

Organisée par le Centre de Développement de la Région de Tensift (CDRT), en partenariat avec le ministère de la Justice, et dédiée à la mémoire de feu Ahmed Chaouki Benyoub, défenseur des droits humains et ancien délégué interministériel aux Droits de l'Homme, cette rencontre a rassemblé un parterre d'intervenants issus des sphères juridique, culturelle et intellectuelle afin de débattre des enjeux liés aux droits de l'Homme.

Ce conclave a également constitué l'occasion de mettre en lumière les qualités et les mérites de feu Ahmed Chaouki Benyoub, figure emblématique des droits humains, dont l'expertise et les compétences professionnelles et juridiques de haut niveau, démontrées à travers les différentes fonctions qu'il a occupées, ont largement contribué au renforcement des acquis du Maroc en matière de droits de l'Homme, tout au long de plus de quarante ans de militantisme et d'engagement associatif et institutionnel.

Ainsi, les conférenciers ont mis en relief les avancées significatives du Royaume dans le domaine des droits de l'Homme, fruit d'un choix stratégique national structurant, marqué par la mise en oeuvre de chantiers majeurs, en particulier ceux liés à l'engagement envers les principes internationaux des droits humains.

Ils ont également souligné la nécessité d'intégrer l'enseignement des droits de l'Homme dans les programmes universitaires, au regard de son rôle crucial dans la formation de générations pleinement conscientes des enjeux relatifs à la défense et à la promotion des droits fondamentaux.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du CDRT, Abdelaziz Sidi, a indiqué que cette conférence, marquée par la présence de nombreux amis du défunt ainsi que d'un groupe de défenseurs des droits humains, de penseurs et de personnalités politiques, a permis d'aborder plusieurs thématiques liées aux droits de l'Homme dans le Royaume, notamment les acquis institutionnels, ainsi que les moyens de promouvoir une culture des droits humains à travers l'éducation et l'action citoyenne.

De son côté, Fouzia Benyoub El Ouadie, journaliste et sœur du défunt, a indiqué que cette conférence a constitué non seulement un hommage à l'engagement exemplaire de feu Ahmed Chaouki Benyoub, mais également une célébration des valeurs qu'il a défendues avec détermination.

Dans une déclaration à la MAP, elle s'est réjouie de l'organisation de cette rencontre dans la Cité ocre, ville natale du défunt, mettant l'accent, dans ce sillage, sur la nécessité de préserver la mémoire et de commémorer les contributions et les réalisations des figures emblématiques du militantisme afin d'inspirer les générations à venir.

Cette conférence a abordé plusieurs thématiques, notamment "L'importance du savoir et sa relation avec le militantisme", "La justice en tant que pilier essentiel pour garantir les droits dans le cadre du renforcement de l'autorité judiciaire", "La transition du militantisme politique au militantisme culturel", et "L'importance de construire l'universalité des droits de l'Homme".