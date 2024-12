Ethiopie: La communauté d'affaires du Turkménistan attend avec impatience le marché éthiopien Florissant

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie au Turkménistan avec résidence à Islamabad, Jemal Beker, a visité la Chambre de commerce et d'industrie du Turkménistan et a tenu une discussion très engageante et substantielle avec ses hauts dirigeants.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Turkménistan, Mergen Gurdov, a accueilli l'ambassadeur à la Chambre et a ouvert la discussion tout en partageant le vif intérêt de la communauté d'affaires du Turkménistan pour explorer les opportunités commerciales, commerciales et d'investissement offertes par l'Éthiopie.

Les deux parties ont discuté des questions d'intérêt mutuel, y compris des initiatives nécessaires pour renforcer le commerce bilatéral en établissant des liens institutionnels entre les deux pays frères. Le président a noté que la communauté d'affaires du Turkménistan se réjouit de participer aux expositions et salons internationaux organisés à Addis-Abeba, en Éthiopie. Il a salué les brillants progrès économiques réalisés par l'Éthiopie sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed.

L'ambassadeur a dévoilé que le gouvernement et le peuple éthiopiens se réjouissent d'accueillir chaleureusement leurs frères et soeurs du Turkménistan en Éthiopie, terre d'origine, symbole du panafricanisme et économie à la croissance la plus rapide au monde.

Il a informé la délégation de la Chambre des réformes économiques locales menées par l'Éthiopie en deux phases pour remédier aux déséquilibres macroéconomiques, accroître la productivité, attirer les investissements directs étrangers et créer des opportunités d'emploi pour le peuple éthiopien.

Il a indiqué que l'Éthiopie est l'un des plus grands producteurs de café qui pourrait être exporté vers le Turkménistan. L'Éthiopie produit également du soja, des graines de sésame, des épices et d'autres produits divers. De même, le Turkménistan est un énorme marché de textiles, d'engrais, de machines, de produits chimiques et de matériaux de construction, a-t-il ajouté.