Lundi soir, Marrakech se transformera en capitale du football africain pour accueillir les CAF Awards 2024, une cérémonie scintillante où les étoiles passées et présentes du continent brilleront de mille feux. Sous le somptueux plafond du Palais des Congrès, dès 19h00 heure locale (18h00 GMT / 20h00 au Caire / 21h00 en Afrique de l'Est), l'élite du football africain sera célébrée dans une ambiance mêlant glamour, prestige et émotions.

Ce rendez-vous annuel, véritable ode à l'excellence sportive africaine, dépasse la simple remise de trophées. Il offre une plongée dans l'héritage riche et vibrante du football continental, tout en célébrant ses figures emblématiques et ses promesses d'avenir.

Légendes et icônes : le rendez-vous des immortels L'ancien maître à jouer malien Seydou Keita, héros de plus de 100 matchs avec son équipe nationale, incarne à lui seul le sommet du football moderne. Entre 2008 et 2012, ce milieu de terrain d'exception a gravé son nom dans l'histoire du FC Barcelone, remportant deux Ligues des Champions de l'UEFA et accumulant trophées et titres dans une équipe souvent qualifiée de légendaire.

L'élégant Égyptien Mohamed Zidan, quant à lui, a marqué les coeurs des fans avec ses dribbles étourdissants. Double champion d'Afrique en 2008 et 2010, il a également dominé la Bundesliga allemande avec le Borussia Dortmund, s'offrant deux titres consécutifs en 2011 et 2012, un rare exploit pour un joueur africain.

Le colosse kenyan Victor Wanyama, figure incontournable du football est-africain, revient sur le devant de la scène. Depuis plus de 15 ans, il incarne la résilience et la fierté de son pays, ayant mené le Kenya à une qualification historique pour la CAN TotalEnergies 2019.

Et pour ajouter une touche de magie hors du monde footballistique, la double championne olympique du 800 mètres, Caster Semenya, apportera son éclat et son aura. Athlète d'exception, son charisme et sa grandeur transcendent les disciplines.

Un hommage aux gardiens du temple et aux pionnières du football féminin L'inoubliable gardien camerounais Joseph Antoine Bell, dont la carrière s'étend sur 17 années glorifiées par trois participations en Coupe du Monde de la FIFA avec les Lions Indomptables, est une autre légende qui honorera de sa présence cette soirée d'exception. Son nom résonne encore comme un symbole d'élégance et de sécurité entre les poteaux.

Le football féminin ne sera pas en reste. L'icône sud-africaine Portia Modise, première femme africaine à franchir la barre mythique des 100 buts en sélection, rayonnera parmi ses pairs. À ses côtés, l'ancienne star ghanéenne Alberta Sackey et l'infatigable attaquante équato-guinéenne Genoveva Añonman rappelleront l'impact fondamental des pionnières dans l'essor du football féminin sur le continent.

Une soirée sous le signe de l'histoire et de l'avenir Impossible de parler de légendes africaines sans mentionner Fabrice Akwa, capitaine emblématique de l'Angola. Son but mémorable face au Rwanda, synonyme de qualification historique pour la Coupe du Monde 2006, reste gravé dans les annales du football africain. Il sera là pour revivre, avec émotion, cet exploit inoubliable.

Les CAF Awards 2024 ne sont pas qu'une célébration ; ils symbolisent l'unité, la diversité et la grandeur du sport africain. Dans un décor fastueux, au milieu de figures mythiques et de stars émergentes, cette cérémonie tissera un lien intemporel entre les générations qui ont bâti l'histoire du football africain et celles qui préparent son avenir radieux.

Une soirée de rêve à Marrakech, où le passé glorieux du football africain embrassera son futur éclatant.