Tunisie: JCC 2024 - « Arzé » de Mira Shaib en compétition officielle long métrage fiction - Une quête insolite

Comme une ode à la vie et à la multiethnicité, « Arzé » est l'itinérance effrénée d'une mère célibataire partie à la recherche d'un bien matériel crucial pour sa survie et de sa famille: un scooter. L'actrice Diamand Bou Abboud, dans le rôle-titre, livre une performance remarquable dans une comédie dramatique qui raconte une société fragmentée et un pays en délitement : le Liban.

Silhouette féminine frêle, allure élancée, mais l'apparence éreintée, la jeune femme peine à joindre les bouts, au quotidien. Sa relation houleuse avec sa soeur Leyla, agoraphobe, et celle qu'elle mène avec son fils de 18 ans, Kinan, rythment sa vie au fil des jours, dans un Beyrouth fragile, démuni, post-apocalyptique.

Kinan, aux prises aux amours adolescents et à la recherche d'aspirations simples, tient à soutenir sa mère face à la dureté du quotidien. L'adolescent a grandi sans figure paternelle. Il voit en « Arzé » la matriarche battante et le pilier de la famille. Il entamera d'ailleurs la recherche de son scooter volé, côte à côte avec elle. Trouver ce véhicule s'avère vital pour subvenir aux besoins vitaux de cette famille.

Ayant mis toutes leurs dépenses dans cet achat, cette trouvaille doit se faire, quitte à fouiller de fond en comble Beyrouth. Dans une quête interminable, la capitale libanaise semblera tantôt hostile, tantôt accueillante, insolite la plupart du temps, et où l'inattendu devient la norme.

Différents profils, souvent d'hommes, restent révélateurs d'une société profondément patriarcale. L'itinéraire s'avérera ponctué d'hommes, d'anecdotes et de mésaventures qui donnent à la maman « Arzé » courage, résilience, résistance et une volonté de contourner les difficultés du quotidien et de prendre conscience de ce qui se passe dans les méandres de son pays.

Infrastructure chaotique, anarchie, violence, pauvreté, clandestinité renforcent l'aspect absurde de cette déambulation urbaine peu ordinaire. « Arzé » brosse la situation difficile et le blocage que vit le Liban, un petit pays qui devient difficile à habiter, que son peuple quitte, qui coule et n'avance pas. La souffrance de ces citoyens les pousse à garder espoir jusqu'au bout, ou à partir avant qu'il ne soit trop tard. Le film a été tourné avant l'offensive récente d'Israël.

Le Liban a vu sa situation se délabrer déjà davantage depuis l'époque de la double explosion au port de Beyrouth, et qui a fragilisé une situation économique déjà au point mort.

Dans un chaos généralisé sans nom, Beyrouth brille par la richesse incommensurable de sa culture, son histoire et la beauté de son peuple si distingué.