Tunisie: CA - Droit au but

Reculer pour mieux sauter ! Cette expression est forcément valable pour le CA, battu par le ST lors de la ronde précédente et avide de rachat dès cet après-midi à Radès en recevant l'ES Métlaoui.

Le Club Africain reçoit aujourd'hui l'ESM et devra impérativement décrocher et se remettre en selle à quelques jours du derby face au tenant. Pour ne pas se liquéfier et douter, après les secousses senties au Bardo, le CA doit se relever et réagir à la réception des Miniers. Bref, au stade Hamadi Agrebi, s'offrir un bol d'air permettrait au CA d'écarter certaines appréhensions après le ralentissement constaté face aux Stadistes, une sortie qui a quelque peu réveillé de vieux démons que l'arrivée de David Bettoni semblait pourtant avoir profondément enterrés.

Mais bon, le CA est ainsi fait. Il suffit d'un «petit grain de sable» pour que le doute s'immisce dans les têtes des supporters. Balayons, toutefois, les doutes à ce stade de la compétition. Le CA est devant au classement, sa situation financière est assainie, son groupe de joueurs est valeureux et il ne peut donc qu'être serein en ce moment.

A Radès donc, l'objectif du CA sera de trouver le remède qui lui permettrait de redevenir aussi efficace devant que solide derrière, et mettre en pratique ce que l'équipe à travaillé récemment, lors de certaines séquences, que ce soit à l'entraînement ou à Benghazi face à Al Nasr en amical. En football, les saisons ne se jouent pas que sur un match et défier l'Etoile Sportive de Métlaoui aujourd'hui et l'Espérance Sportive de Tunis la semaine prochaine sont forcément des challenges.

Des alternatives qui tiennent la route

Ce faisant, le onze clubiste qui foulera la pelouse de Radès aujourd'hui sera quelque peu remanié et c'est là que l'on jugera de la profondeur du banc clubiste. Ainsi, si la pointe nigériane Kingsley Eduwo sera d'attaque face à l'ESM, il se peut qu'il soit maintenu en réserve alors que Hamdi Laâbidi débuterait le match. Par contre, Hamza Ben Abda ne sera pas aligné dans l'axe de la défense.

A peine remis de blessure, Ben Abda sera épargné afin de ne pas rechuter et s'exposer à des complications. C'est aussi le cas en attaque pour Bilel Ait Malek et Phillipe Kinzumbi, tous deux ménagés par mesure de précaution, alors que, souffrant, Bassem Srarfi ne ferait pas partie des plans du coach. Toutefois, le onze clubiste dispose d'assez de solutions de rechange pour tenir la route. Cet après-midi, pour assumer, assurer et donc rassurer, le collectif clubiste doit se montrer solide car ce match peut déterminer la suite de sa saison.

En clair, pour réussir un coup à Radès, les Clubistes devront être déterminés et agressifs tout en ne formant qu'un tout indivisible. En football, c'est bien connu, tous les succès individuels dépendent de l'expression collective d'une équipe. Aucun joueur n'est grand s'il ne rend pas grande son équipe.

Enfin, volet onze pressenti, devant Yeferni, l'on retrouverait la paire Bouabid-Ali Youssef dans l'axe, même si la tour de contrôle libyenne revient de blessure, Zaâlouni et Didof sur les flancs, le trident Semakula-Khélil-Zemzemi au milieu, Garreb sur le couloir droit, Khadhraoui à gauche et Hamdi Laâbidi en pointe.

A la relance aujourd'hui, le CA comptera sur les ingrédients de la mouture Bettoni pour toucher au but. Solidité défensive, ardeur au pressing, jeu de transition et intensité offensive pour faire plier l'adversaire. C'est à ce prix que le CA réalisera une bonne performance.