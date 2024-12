Port-Soudan — Le chef de l'Alliance pour la justice soudanaise j, Bahr Idris Abu Garda, a confirmé que le soutien des Émirats arabes unis à la milice de soutien rapide est important, ce qui nécessite un fort alignement national de toutes les composantes de Soudan doit faire face au projet de démantèlement du Soudan, financé par les Émirats arabes unis.

Bahr Idris a souligné samedi0 lors de la séance d'ouverture du deuxième forum politique de l'Alliance pour la justice soudanaise à Port-Soudan, que les forces armées bénéficiaient d'un large soutien national de la part du peuple soudanais de toutes les confessions à la suite de cette guerre.

Abu Garda a salué la position des forces conjointes, indiquant qu'elles ont rejeté toutes les tentations présentées par l'autre parti représenté par la milice rebelle de soutien rapide soutenue par les Émirats arabes unis, et se sont tenues aux côtés de l'armée pour soutenir la cause de la patrie, indiquant que les questions nationales n'ont pas de neutralité, soulignant que toutes les forces politiques nationales soutiennent l'État et se tiennent aux côtés des forces armées.

Le chef de l'Alliance pour la justice soudanaise a évoqué les objectifs du forum, indiquant qu'il vise à cristalliser une vision nationale unifiée, d'autant plus que le Soudan est confronté à un défi existentiel. Il a appelé à donner la priorité aux solutions internes à la crise soudanaise et a déclaré : « Nous avons besoin de la communauté internationale et nous en faisons partie, mais il n'y a pas de solution extérieure qui réponde aux ambitions des Soudanais », appelant au respect du droit en matière d'administration de l'État.