Ile Maurice: Ruth English Medium School - 96,67 % de réussite au PSAC

Les élèves de l'école Special Educational Needs Society (SENS) Ruth English Medium School, ont obtenu des résultats remarquables avec un taux de réussite de 96,67 %, 29 élèves sur 30 ayant réussi. Le 30e élève est très convaincu de son succès au «resit». Ces performances exceptionnelles témoignent de l'engagement et de la méthode pédagogique de l'établissement, qui s'efforce de répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant. Enfants et parents témoignent d'un travail collectif et d'un environnement bienveillant.

Amreena Jamalkhan-Mollabux se réjouit des progrès de son fils : «Je suis très satisfaite des progrès de mon fils par rapport à son niveau avant d'intégrer cette école. Il ne pouvait même pas lire et rencontrait de nombreuses difficultés. Grâce à l'effort des enseignants et au soutien à la maison, il a progressé dans toutes les matières et obtenu un total de 7, avec 1 en anglais et mathématiques.» L'encadrement parental est aussi important : «L'encourager à apprendre de ses erreurs sans lui crier dessus et lui redonner confiance sont essentiels.» Son fils Hashir, 12 ans, revient sur ses sacrifices pour réussir : «J'ai dû mettre mon portable de côté et me concentrer sur les examens. Les sacrifices ont porté leurs fruits. Il faut beaucoup lire, faire des tests et répéter les questions. Les enseignants m'ont beaucoup aidé et j'ai pu rattraper mon retard. Avant, j'étais au niveau de base, mais maintenant, je peux lire et accomplir beaucoup de choses. Je suis content de mes résultats. »

∎ Hashir Mollabux et sa mère.

Theevan Rutton, 13 ans et demi, est très satisfait de ses résultats : Français 1, Science 1, Histoire-Géographie 1, Mathématiques 2, et Anglais 2 : «J'étais stressé pour les examens. Mais les enseignants m'ont beaucoup aidé ces dernières années pour me préparer aux examens. Avant, je ne pouvais même pas faire la différence entre "d" et "b". J'avais du mal à parler, mais j'ai fait beaucoup de progrès et je me sens plus à l'aise pour parler. On m'a beaucoup aidé avec la lecture et d'autres compétences.». Il ira au New Eton College.

∎ Theevan Rutton.

Tout comme Theevan, Gehna, 11 ans, a surmonté ses défis grâce au soutien constant des enseignants. Elle faisait des confusions avec les langues, nous confie sa mère, Parvattee Gowrah. Elle a refait le grade 3 et progressé. «Je suis fière des résultats de ma fille. Elle a obtenu 1 en anglais et en sciences, et 2 en mathématiques, français et histoire-géographie. Elle a eu le collège Bon Accueil SSS.» Satisfaite de ses résultats elle évoque «les sacrifices, comme ne pas jouer, mettre de côté le portable et réviser».

∎ Gehna Gowrah et son père.

Pour Laksh, 12 ans, son père, Ashok Seeparsand, explique : «Nous avons dû changer d'école car il avait du mal à s'adapter. Sans ce changement, il n'aurait probablement pas obtenu de bons résultats. Il a obtenu un 2 en français et 1 dans les 3 autres sujets. Il a été admis au collège MGSS Flacq. Il a très bien travaillé.».

∎ Laksh Seeparsand et son père.

Enfin, la manager, Zeennate Sairally, exprime sa satisfaction des résultats obtenus. «Malgré une année difficile et les nombreux problèmes auxquels l'école a dû faire face avec les autorités pour maintenir nos méthodes et notre façon de faire, les efforts ont porté leurs fruits.»

∎ Zeennate Sairally

Un travail d'équipe

Un travail collectif et une approche personnalisée expliquent ces résultats obtenus. Ces élèves, conscients des difficultés passées, doivent relever le défi de fournir un effort supplémentaire pour progresser. Leur réussite repose sur une collaboration étroite entre les enseignants, les thérapeutes et leur famille. Pour le Grade 6, il y avait deux classes, chacune avec deux enseignants, Sylvanee Balluck et Sweta Rathoa et Akhtar Sairally et Nelly Mallea.

∎ Sylvanee Balluck

Patience et Amour

«C'est un travail d'équipe qui n'a pas été facile, mais il a fallu de la patience et de l'amour pour instiller la confiance chez ces enfants et les rassurer. Nous avons bénéficié du soutien des thérapeutes et de la direction pour les accompagner. Nos méthodes spécifiques, avec des outils pédagogiques adaptés et des activités parascolaires ont contribué à leur succès.»

∎ Akhtar Sairally

La Méthode Montessori

«Certains élèves sont avec nous depuis plusieurs années. Nous mettons un accent particulier sur la méthode Montessori pour permettre aux enfants d'apprendre de manière autonome. Ils choisissent leurs activités en fonction des sujets abordés et de leur niveau. Nous sommes là en tant que guides pour leur montrer comment procéder. En ce qui concerne les langues, nous mettons l'accent sur la phonétique, particulièrement en anglais. Dès la petite section, l'accent est mis sur l'apprentissage des sons, car nous n'enseignons pas le français dans ces classes. Le français commence à partir du Grade 4. Malgré cela, nous avons un taux de réussite de 100 % en français avec des Grades 1, 2 et 3. Cela prouve que notre méthode fonctionne. Nous offrons également d'autres domaines non-académiques comme des classes de jardinage, yoga, musique, journée sportive annuelle et projets d'art créatif. L'implication des parents joue un rôle essentiel dans la réussite des enfants. Nous organisons des ateliers avec les parents pour discuter des difficultés des élèves, à la maison ou dans la société en général. Plus les parents aident l'école et les enseignants, plus le taux de réussite des élèves augmente.»

L'ergothérapie

«Nous sommes une école spécialisée où les enfants sont orientés après avoir connu des difficultés dans les écoles mainstream et sont en échec scolaire. Lorsqu'ils arrivent chez nous, nous procédons, comme thérapeutes, à une évaluation approfondie de leur niveau et les plaçons dans une classe adaptée à leur niveau scolaire et non à leur âge. Ce n'est qu'ensuite que nous entamons un travail de rattrapage. Notre équipe comprend des thérapeutes, des psychologues et des orthophonistes, travaillant ensemble pour accompagner les élèves. Nous évaluons régulièrement leur progression, non seulement à leur admission mais à chaque fin de trimestre. Nous ne faisons pas d'examens classiques. Nous établissons des rapports de fin de trimestre qui nous permettent d'évaluer leurs progrès. En fonction des résultats, nous décidons s'ils peuvent passer en classe supérieure. Nous déterminons également si un enfant est prêt pour passer des examens officiels, en nous assurant qu'il dispose du potentiel pour réussir. Nous ne les envoyons aux examens que lorsqu'ils sont prêts, pour éviter tout risque d'échec. L'objectif est que l'enfant soit confiant et motivé, même si cela implique un décalage dans l'âge par rapport à son niveau.»

∎ Mithesh Soobarah.

Statistiques globales

Les statistiques globales pour le Grade 6 montrent un taux de réussite de 96,67 %, avec 29 élèves sur 30 ayant réussi. Parmi les filles, le taux est de 100 %, avec sept filles sur sept ayant réussi. Ci-dessous les résultats en détail de l'établissement.

Anglais :

· 30/30 = taux de réussite de 100 %

Répartition par unités obtenues en anglais :

· Grade 1 : 11 élèves (4 filles et 7 garçons) - 36,67 %

· Grade 2 : 11 élèves (2 filles et 9 garçons) - 36,67 %

· Grade 3 : 4 élèves (1 fille et 3 garçons) - 13,33 %

· Grade 4 : 3 élèves (3 garçons) - 10 %

· Grade 5 : 1 élève (1 garçon) - 3,33 %

Mathématiques :

· 29/30, taux de réussite de 96,67 %

Répartition par unités obtenues en mathématiques :

· Grade 1 : 4 élèves (4 garçons) - 13,33 %

· Grade 2 : 7 élèves (1 fille et 6 garçons) - 23,33 %

· Grade 3 : 12 élèves (4 filles et 8 garçons) - 40 %

· Grade 4 : 2 élèves (1 fille et 1 garçon) - 6,67 %

· Grade 5 : 4 élèves (1 fille et 3 garçons) - 13,33 %

· Grade 6 : 1 élève (1 garçon) - 3,33 %

Français:

· 30/30, taux de réussite de 100 %

Répartition par unités obtenues en français :

· Grade 1 : 4 élèves (1 fille et 3 garçons) - 13,33 %

· Grade 2 : 19 élèves (4 filles et 15 garçons) - 63,33 %

· Grade 3 : 5 élèves (1 fille et 4 garçons) - 16,67 %

· Grade 4 : 2 élèves (1 fille et 1 garçon) - 6,67 %

Sciences :

· 30/30, taux de réussite de 100 %

Répartition par unités obtenues en sciences :

· Grade 1 : 5 élèves (1 fille et 4 garçons) - 16,67 %

· Grade 2 : 12 élèves (4 filles et 8 garçons) - 40 %

· Grade 3 : 7 élèves (7 garçons) - 23,33 %

· Grade 4 : 5 élèves (2 filles et 3 garçons) - 16,67 %

· Grade 5 : 1 élève (1 garçon) - 3,33 %

Histoire et géographie :

· 29/30, taux de réussite de 96,67 %

Répartition par unités obtenues en histoire et géographie :

· Grade 1 : 4 élèves (4 garçons) - 13,33 %

· Grade 2 : 11 élèves (2 filles et 9 garçons) - 36,67 %

· Grade 3 : 8 élèves (3 filles et 5 garçons) - 26,67 %

· Grade 4 : 4 élèves (1 fille et 3 garçons) - 13,33 %

· Grade 5 : 2 élèves (1 fille et 1 garçon) - 6,67 %

· Grade 6 : 1 élève (1 garçon) - 3,33 %