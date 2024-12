Tunisie: Ligue des champions - Phase de groupes (3e journée) - EST-Pyramids FC (2-0): La maîtrise des 'Sang et Or' !

Youssef Belaïli et ses camarades ont réglé l'affaire en l'espace d'une seule mi-temps pour gérer la suite des débats avec panache et une maîtrise irréprochable.

Laurentiu Reghecampf a, certes, aligné hier soir, le même onze de départ que celui de la rencontre précédente face à Sagrada Esperança, les joueurs ont foulé la pelouse de l'Olympique de Radès avec un état d'esprit totalement différent. Il était clair que Youssef Belaïli et ses camarades voulaient en découdre dès les premières minutes de jeu.

Par ailleurs, on n'a pas attendu longtemps pour assister à la première occasion dangereuse du match. On jouait à peine la 10' quand le tir puissant de Belaïli est dégagé en corner par le portier de Pyramids, Ahmed El-Shenawy.

Et même si les Cairotes ont opté également pour l'offensive, ils n'ont réussi à créer véritablement le danger qu'une seule fois durant toute la période initiale : servi par Fiston Mayele, Ramadan Sobhi a vu sa frappe des 25 mètres passer légèrement à côté de la cage de Memmiche (27').

Au fil des minutes et après quelques longues passes par ici et par là, Youssef Belaïli a fini par trouver la faille : recevant le ballon depuis le milieu du terrain, l'ailier gauche algérien a fait un slalom, dribblé les défenseurs adverses avant d'adresser un tir puissant et cadré qui plaça directement la balle dans les filets d'un Ahmed El-Shenawy impuissant (36').

Et les "Sang et Or" d'enfoncer le clou dans le temps additionnel de la première mi-temps : longue passe de la droite de Raed Bouchniba pour Rodrigo Rodrigues qui prit le temps de contrôler sa balle avant de voir sa frappe mal renvoyée par le portier cairote et Elias Mokwana d'en profiter pour loger le cuir dans les filets (45'+3).

Gérer à sa guise

En deuxième mi-temps, les "Sang et or" ont repris les débats avec la même intensité et Rodrigues a failli tripler la mise quand il se faufila sur la gauche et tira sur la dernière ligne, mais le portier de Pyramids a réussi à éloigner le danger en lui fermant l'angle de tir (64').

Hier soir, la note aurait pu être plus salée si Mokwana avait été aussi précis que lors de la période initiale. Cela n'a pas empêché les "Sang et Or" de mener la suite des débats avec panache et une maîtrise irréprochable, ce qui leur a permis de remporter une nette victoire et, par là même, s'emparer du leadership du Groupe D.

EST : Memmiche, Bouchniba, Jelassi, Tougaï, Ben Hmida, Ahoulou (Ogbelu 29'), Tka (El Ayeb 85'), Konaté (Azouni 79'), Belaïli (Maacha 79'), Mokwana (Bouguerra 85') et Rodrigues.