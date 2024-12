Cameroun: Identite nationale - Réflexions sur l'élection présidentielle d'octobre 2025

opinion

Lorsqu'on parle de l'identité nationale camerounaise, il est impossible de passer sous silence les effets prédominants de la colonisation, de la traite négrière et aujourd'hui, de la mondialisation.

L'identité nationale de la Nation Cameroun repose sur plusieurs fondations comme des groupes ethniques dans leur diversité, l'histoire, les valeurs coutumières, le territoire, la langue et les structures sociales. Ces fondements se traduisent par plusieurs facteurs identitaires.

Le colonialisme et L'impérialisme ont eu un impact indéniable sur l'identité nationale du Cameroun. De nombreux aspects des dispositions ethniques, ont subi des modifications majeures. Cette domination étrangère a contribué à l'érosion de la fierté des valeurs coutumières du Cameroun, plaçant les normes et valeurs occidentales au-dessus de celles de l'Etat du Cameroun.

La colonisation, marque l'affrontement fondamental entre valeurs coutumières et modernité occidentale. Le Cameroun, autrefois connue pour la richesse de ses valeurs coutumières et la diversité de ses groupes ethniques, a vu ces dernières se perdre ou se fondre au fil des années sous l'influence coloniale et du système néo-colonial.

En effet, l'adoption des standards du système néo-colonial a progressivement mis hors-jeu la légitimité des valeurs coutumières et des Chefs coutumiers de la Nation Cameroun, éclipsant certaines habitudes et usages authentiques qui formaient l'essence même de la Nation Cameroun. Les langues nationales ont notamment été reléguées au second plan, rendant ainsi la transmission des US et Coutumes d'autant plus compliquée.

Aujourd'hui - avec la période de la démocratie dominée par l'Occident, la Nation Cameroun capitule, obéit à une autre identité construite autour des grands maux dont elle souffre : corruption, fraude, clientélisme, individualisme, etc.

Défendre les valeurs coutumières face à l'occidentalisation du Cameroun nécessite un travail collectif.

Ce travail doit viser une prise de conscience de l'intérêt de préserver et de transmettre le patrimoine coutumier camerounais. Et en même temps, de chercher des solutions, afin de contrecarrer les influences extérieures qui menacent la légitimité de l'identité nationale camerounaise.

L'ambition est bien présente, et le désire de redécouvrir notre identité authentique ne doit jamais s'arrêter. Nous avons le devoir de défendre nos valeurs coutumières en nous engageant activement dans la préservation et la valorisation de notre héritage ancestral, surtout de les transmettre à ceux qui restent aveugles à sa richesse et à sa beauté. Car il y a une fierté incontestable à être Camerounais, à parler nos langues, surtout à célébrer nos coutumes. L'heure n'est plus au désintéressement, au renoncement, mais à l'engagement pour une Nation Cameroun souveraine et indépendante. Face à l'urgence de renforcer notre identité nationale et d'engager le développement endogène, un appel à l'action se fait entendre, destiné avant tout à nous-mêmes, les Peuples du Cameroun.

Ensemble, nous avons le pouvoir de faire de cette vision une réalité palpable. L'identité nationale camerounaise n'est pas un mythe, elle est une ambition, un idéal atteignable qui commence par la prise de conscience de nos propres valeurs coutumières et par la volonté de bâtir une Nation Cameroun à notre image, à l'image de notre diversité ethnique. C'est un défi de taille, certes, mais un défi auquel nous sommes prêts à faire face avec courage et détermination.

Nous constatons bien que l'identité nationale joue donc un rôle majeur dans la Refondation d'un Etat. L'Etat est amené à fédéré ses peuples malgré leurs différences ethniques pour créer une dynamique et un effort citoyen.

Nous considérons que plus ce sentiment d'appartenance est fort, plus les peuples qui la composent pensent à l'intérêt national. Parce que la Refondation est aussi un témoignage de réconciliation identitaire. L'idée d'une « Transition Refondatrice » pour la présidentielle d'octobre 2025 marque le début d'une nouvelle mise en oeuvre des aspirations des peuples du Cameroun.

Cependant, le fait de baptiser cette période de « Transition Refondatrice », de la réinvestir d'un sens qui soit largement recevable et surtout, utilisable, fait de l'élection présidentielle d'octobre 2025 un événement de la réorganisation de l'Etat du Cameroun.

Le problème de l'identité nationale du Cameroun commence quand on parle de vous. Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? Ce que nous croyons être, ou ce que l'autre dit que nous sommes ?

La revendication de son appartenance ethnique est souvent vue comme une division. Elle est même considérée comme un obstacle à la démocratie, voire au développement. Et pourtant, l'ethnie s'articule avec la modernité et n'a rien de contradictoire avec la démocratie, à condition de devenir un acteur de la société civile et politique, au lieu d'agir dans l'ombre et d'être manipulée par certains acteurs politiques. Il est temps de poser la question qui s'impose : Les identités dites ethniques sont-elles un obstacle majeur à la construction de l'Etat Nation, à la bonne gouvernance, à la démocratisation au Cameroun ?

Le passé historique est de toute évidence devenu un argument de valeur pour consolider les groupes ethniques du Cameroun. Le calendrier des fêtes ethniques : le Ngondo chez les Sawa, le Ngouon chez les Bamoum, le festival Ngan-Medza chez les Ekang et Beti, etc. en constitue un exemple révélateur.

Au-delà de ces constats, la question reste de savoir comment opérer ce retour aux sources coutumières sans se couper du reste du monde. Comment conserver son identité tout en participant activement au développement de l'Etat Cameroun en tant qu'acteur ethnique ? Cette interrogation mérite une réflexion profonde, et sa résolution conditionne l'avenir de la Nation Cameroun et de ses peuples.

L'événement rassembleur est un moment d'une ASSEMBLEE CONSTITUANTE parce qu'il sert à redéfinir l'identité politique des groupes ethniques du Cameroun, parce que l'Assemblée Constituante agit comme un évènement de réconciliation des identités en offrant à tous les peuples du Cameroun dans leur diversité ethniques une possibilité de reconnaissance. Surtout, parce que c'est la naissance d'un nouvel ordre politique qui a pour mission de rédiger une nouvelle constitution ou une modification de celle-ci,

Pour que la renaissance d'un Etat soit durable, il faut donc une nation soudée, et le vouloir de manière commune, mais aussi la puissance nécessaire pour protéger ses frontières et assurer la durabilité de ses valeurs coutumières et de ses intérêts, c'est-à-dire le pouvoir.

Les Peuples du Cameroun forts et unis capables de relever les défis qui se posent à eux au niveau de l'Etat Nation du Cameroun ont grandement besoin pour s'émanciper de la protection, voire de l'appui des US et Coutumes.

Nous rappelons aussi que le but de construire une identité nationale camerounaise n'est pas de construire un rempart contre ceux qui ne sont pas Camerounais ou de leur faire la guerre.

L'heure étant grave, l'IDENTITE NATIONALE est donc un facteur clé pour la reconstitution d'un Etat Cameroun souverain et indépendant. Car il n'est pas faux de dire qu'il y a péril en la demeure.