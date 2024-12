Afrique: Le Sénégal brille au championnat de Jujitsu à Marrakech

Le Sénégal a marqué les esprits lors des Championnats d'Afrique de Jujitsu qui se sont déroulés à Marrakech du 10 au 15 décembre 2024. La délégation sénégalaise, composée de deux combattants, a réussi à se hisser parmi les meilleurs, décrochant une médaille d'or et une médaille de bronze.

Dans la catégorie +94 kg du Fighting System, Mamadou Lamine BA a une nouvelle fois démontré sa supériorité, remportant la médaille d'or pour la deuxième année consécutive. Ce succès lui permet de conserver son titre de Champion d'Afrique de Jujitsu Fighting System, confirmant ainsi son statut de leader dans sa catégorie.

De son côté, Harouna Keïta, dans la catégorie des -69 kg, a également brillé en décrochant la médaille de bronze. Il a su s'imposer face à des adversaires venus de Tunisie et du Maroc, dans une compétition disputée par six combattants, dont deux Marocains, deux Gabonais, un Tunisien et un Sénégalais.

Au classement finale des nation, le Sénégal s'est classé 3e avec un total de 2 médailles (1 or et 1 bronze), derrière la Tunisie, qui a dominé le tournoi avec 18 médailles, dont 11 en or, et le Maroc, qui a récolté 34 médailles, dont 9 en or.

Cette performance de l'équipe sénégalaise témoigne du niveau croissant du Jujitsu au Sénégal et de la préparation de ses athlètes.

Toutefois, ces résultats sont obtenus par des pratiquants souvent confrontés à des difficultés, qui ont besoin d'un accompagnement soutenu pour continuer à faire briller les couleurs nationales.