Sénégal: Sédhiou - Sécurisation de la production agricole en vue de l'autosuffisance alimentaire ISRA réhabilite le Centre de recherches de Séfa

Le Centre de recherches agricoles de Séfa situé dans la région de Sédhiou renaît de ses cendres. La volonté découle de la vision de l'Institut Sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et sous l'impulsion des nouvelles autorités du Sénégal et de leurs partenaires d'appui dans le sillage de la conquête de la souveraineté alimentaire. Des équipements laboratoires de semences sont en cours d'installation. Hier vendredi, des lampadaires ont été réceptionnés, pour améliorer le cadre de vie des nouveaux occupants de ce site.

Il est attendu de ce centre, une incubation des productions agricoles et principalement celle du riz pour servir de vitrine à une intensification des rendements. Cela entre dans le cadre de la mise en oeuvre des mécanismes de résilience et d'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Paterne Diatta, le directeur du Centre de recherches agricoles de Djibélor à ISRA Ziguinchor qui couvre aussi Sédhiou déclare que « cette initiative entre dans le cadre de la résilience et de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Cela passe donc par la sécurisation de cette station et la réhabilitation de tous les équipements ».

Et de poursuivre « à travers le PDC/Vert et les bailleurs que sont la Banque Islamique de Développement et les co-financeurs que sont LLF, nous remercions l'Etat du Sénégal pour cette volonté manifeste de réhabiliter cette station de l'institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) à Séfa sur au moins 450 hectares. Et pour avoir une bonne production et une souveraineté alimentaire, il faut avoir fondamentalement une bonne maitrise de la semence. Et pour améliorer le cadre de l'équipe technique dans ces domaines agricoles, nous sommes venus installer des lampes solaires ».

Pour sa part, Saliou N'diaye l'expert génie rural de l'antenne du projet de développement chaine de valeur riz, fait observer que les équipements en cours d'installation permettront de stimuler les rendements.

« Il y'a un laboratoire, un centre d'accueil, un centre de formation, un château d'eau déjà réalisé et réceptionné auxquels il faut ajouter les lampadaires solaires que nous sommes venus installer. Le projet appuie aussi l'ISRA pour l'installation d'un plan d'irrigation et de protection du site contre la présence de corps étrangers. On ne peut pas augmenter la productivité sans des semences de qualité. Et à partir des pré-bases, les producteurs vont réaliser des bases avec des R1 et des R2, explique-t-il.

Enfin, Boubacar Sow le technicien en charge de l'installation de ces lampadaires a précisé que l'installation ces lampadaires aurait dû être déjà effective mais les conditions hostiles de l'hivernage ne l'ont pas permis.