Sénégal: Recrutement massif d'enseignants et résorption des abris provisoires - La CNEPT salue la mesure et plaide pour la transparence

En réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qu'il a présidé mercredi dernier, 11 décembre 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé un programme de recrutement massif d'enseignants et de résorption des abris provisoires dans le système éducatif. La Coalition Nationale pour l'Education pour Tous (CNEPT) est en phase avec cette décision dont elle se dit favorable à la matérialisation.

«La CNEPT a salué à sa juste valeur la décision du président de la République de recruter des enseignants pour les trois années à venir et la résorption des abris provisoires lors du Conseil des ministres de ce mercredi 11 décembre 2024. Cette importante décision contribuera, sans nul doute, à une éducation inclusive de qualité pour tous et à l'atteinte de l'ODD et confirme l'intérêt que les nouvelles autorités accordent au secteur de l'éducation pour le développement du capital humain dans le secteur de l'éducation qui demeure un axe stratégique de la Vision 2050 du Gouvernement», s'est réjoui la CNEPT, dans une note.

Toutefois elle a plaidé pour un recrutement transparent, loin de toute considération politique et politicienne, avec des profils adaptés pour l'enseignement, et une meilleure diligence en vue de la résorption des abris provisoires. Dans le communiqué daté du 12 novembre, les camarades de Silèye Gorbal Sy ont aussi rappelé que le Rapport mondial de suivi de l'éducation montre que l'éducation est au coeur du développement durable et des Objectifs du Développement Durable (ODD).

«Un développement social inclusif exige la fourniture universelle des services cruciaux comme l'éducation», fait savoir la source. Et d'ajouter : «2024 correspond à l'Année de l'Education de l'Union Africaine. 4 thématiques ont marqué les échanges dont les Politiques enseignantes, la Formation initiale et continue des enseignants, les Pratiques, compétences d'apprentissage fondamentales et alphabétisation d'enseignement et le Bien-être des enseignants. Dans cette optique, le président de la République du Sénégal vient de participer, à Nouakchott, en Mauritanie, à la rencontre de l'Union Africaine sur l'Education».

La Coalition Nationale pour l'Education pour Tous du Sénégal, membre de AfrikLead, la Commission Panafricaine des Leaders pour les Droits de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant, de la Coalition Africaine pour l'Alphabétisation, de la CCONG UNESCO, oeuvrent pour une éducation inclusive pour tous, en vue de l'atteinte de l'ODD 4 et des objectifs fixés par le Gouvernement du Sénégal dans le cadre du Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Equité et de la Transparence (PAQUET).

Ainsi dans la réalisation de ses missions, le communiqué fait savoir que «la CNEPT envisage d'organiser des sessions de formations des enseignants sur toute l'étendue du territoire, en partenariat avec Cadre 21 du Canada, un Forum national de l'alphabétisation et un Panel de haut niveau à Paris sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle avec la diaspora».

En attendant, «la CNEPT apprécie de façon positive la disponibilité de Monsieur le Ministre de l'Education Nationale Moustapha Mamba Guirassy, pour son engagement sans faille au service de l'éducation, suite à ses nombreuses initiatives, notamment la rencontre permanente avec les différentes familles d'acteurs, l'organisation des rencontres préparatoires des examens, de la rentrée scolaire ainsi que le Forum sur la carrière des enseignants».