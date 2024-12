Burkina Faso: Communication, Culture Art et Tourisme - Le ministre Gilbert Ouédraogo prend langue avec les services déconcentrés des Hauts-Bassins

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo est en séjour à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la conférence inaugurale de la commémoration du quarantième anniversaire de la Semaine nationale de la culture (SNC). En marge de cette activité, il a rencontré dans l'après-midi du dimanche 15 décembre 2024 le personnel des différents services déconcentrés de son ministère et visité le chef de canton de Bobo-Dioulasso.

Nommé le 8 décembre dernier et installé le 10 décembre, le nouveau ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a effectué sa première sortie officielle hors de Ouagadougou sur Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins.

Il séjourne dans la capitale économique burkinabè pour présider la conférence inaugurale sur le 40e anniversaire de la semaine nationale de la Culture (SNC) prévu le lundi 16 décembre 2024. Mais avant cette activité, il a profité de son séjour pour rencontrer et échanger avec le personnel des différents services déconcentrés de son ministère dans l'après-midi du dimanche 15 décembre 2024.

Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a d'abord eu un tête-à-tête avec les responsables des structures déconcentrées du ministère dans la région avant de croiser plus tard, dans un format plus large, le personnel de ces différents services. Il s'agit entre autres des personnels de la Direction régionale en charge de la culture, celle en charge de la communication, de la Directions régionale de l'Ouest des Editions Sidwaya, celle de la Rtb-Hauts-Bassins, et de la Direction générale de la SNC.

Consolider les acquis

Face aux patrons des structures déconcentrées, le ministre Ouédraogo a affirmé qu'avec lui, il ne s'agira pas de réinventer la roue mais plutôt faire dans la continuité, consolider les acquis et relever les défis. Pour ce faire, Gilbert Ouédraogo a fait savoir à ses collaborateurs des Hauts-Bassins qu'il comptait sur chacun d'eux. Il les a félicités pour les résultats et les performances qu'ils ont engrangés et dont il a pu avoir connaissance depuis son arrivée. « Des documents que j'ai déjà lus, il ressort des performances fort appréciables », s'est félicité le ministre.

Comme appel, il a demandé aux uns et aux autres d'être soudés, de briser toutes les cloisons et de travailler en équipe. Tout en rassurant les uns et les autres de sa confiance, il a demandé à chacun d'eux d'assumer pleinement sa responsabilité. « Ne restez pas dans la posture des gens qui attendent toujours des instructions d'en haut pour pouvoir agir », a-t-il instruit. Face au personnel, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a réitéré sa vision pour le ministère.

Une vision qui, à l'écouter, n'est pas une vision axée sur le miracle ou le triomphalisme, mais plutôt celle de poursuivre les chantiers tracés par son prédécesseur et celle du renforcement des acquis. Et pour y arriver, le chef du département en charge de la culture demande à chacun des agents d'être une force de propositions utiles. M. Ouédraogo a en outre recueilli les différentes préoccupations des différents services. Ce sont des difficultés d'ordre logistique, humain et financier.

Le ministre en charge de la communication et sa délégation, accompagnés de la gouverneure des Hauts-Bassins ont rendu visite au chef de canton de Bobo-Dioulasso, Sidiki Sanou. Il a dit être venu solliciter le soutien et les bénédictions du chef de canton afin de réussir sa mission. En retour, le chef des Bobo mandarè leur a rassuré de son accompagnement et de ses prières.