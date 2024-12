Burkina Faso: Ministère en charge de la communication - Le mérite de 174 agents et acteurs reconnu

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé la cérémonie de décoration de ses agents à l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance. Ladite cérémonie a eu lieu, vendredi 13 décembre 2024, à Ouagadougou.

Encourager et féliciter le dévouement et l'engagement sans faille au quotidien de certains agents et acteurs du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme est un acte fort de reconnaissance. C'est dans cette optique que le ministère a décidé de les honorer à travers des décorations, vendredi 13 décembre 2024 à Ouagadougou, à l'occasion de la commémoration de la 64e fête de l'indépendance. 174 personnes, dont 17 agents des Editions Sidwaya, ont été distingués pour les durs labeurs.

Dans l'Ordre de l'Etalon, ils sont 8 agents, 18 dans l'Ordre du mérite burkinabè et 148 dans l'Ordre spécifique, des arts, des lettres et de la communication, avec agrafe art, radiodiffusion télévision presse écrite, cinématographique, tourisme et hôtellerie.

Le directeur de cabinet du ministre en charge de la communication, Mamadou Dembélé, s'est vu honoré à travers la décoration de chevalier dans l'Ordre de l'Etalon. Pour lui, cette médaille est une invite à redoubler d'efforts dans son travail quotidien. L'artiste-musicien Smarty, chevalier de l'Ordre du mérite burkinabè, a fait savoir que c'est un honneur pour lui d'avoir la reconnaissance des plus hautes autorités du Burkina.

Il a relevé que cette distinction vient le réconforter et encourager à aller de l'avant. « J'espère travailler mieux pour encore faire briller les couleurs de Burkina Faso », a-t-il souhaité. Sanouhan Christine Coulibaly, journaliste à la RTB-Télé, a été distinguée dans l'Ordre spécifique, des arts, des lettres et de la communication avec agrafe radiodiffusion télévision, presse écrite après 14 ans de service.

« Je suis chanceuse de savoir que ma hiérarchie a estimé que toutes ces années de durs labeurs dans la collecte et le traitement de l'information en passant par la présentation ne sont pas vaines », a-t-elle affirmé. Elle a dédié sa médaille à sa famille qui a « supporté » ses nombreuses absences.

Une tradition

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a indiqué que c'est une tradition de magnifier les agents publics et privés qui se sont illustrés par la qualité exceptionnelle des services rendus à la Nation.

« Nous sommes réunis pour non seulement célébrer l'excellence, la bravoure et le sacrifice consenti par nos collaborateurs, mais aussi reconnaitre et encourager la contribution de tous les acteurs dont le travail constitue la mémoire de notre identité et le symbole de notre résilience face à l'adversité », a-t-il signifié.

Gilbert Ouédraogo a félicité l'ensemble des récipiendaires pour la distinction de la Nation burkinabè.

Il a souhaité que par cette distinction, ils constituent une source « intarissable » d'inspiration pour les autres.

« Je fonde l'espoir que les travailleurs de notre département et d'ailleurs trouveront en vous des modèles à imiter », a-t-il évoqué.

Pour lui, c'est aussi l'occasion de les inviter à redoubler d'ardeur au travail.

« J'ai la ferme conviction que notre département enregistrera de plus belles performances », est-il convaincu.