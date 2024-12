Burkina Faso: Ministère en charge des affaires étrangères - 111 agents et partenaires décorés

La ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Stella Eldine Kabré, a présidé la cérémonie de décoration des agents du département, vendredi 13 décembre 2024, à Ouagadougou.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur est reconnaissant des mérites de ses agents. En effet, 111 d'entre eux ont été décorés au cours d'une cérémonie qui a eu lieu, vendredi 13 décembre 2024, à Ouagadougou et présidée par la ministre déléguée chargé de la Coopération régionale, Stella Eldine Kabré. Elle a expliqué que cette cérémonie est une occasion d'honorer et de valoriser des agents méritants qui se sont distingués par leur qualité professionnelle et leur abnégation au travail, au bénéfice de la patrie.

« Au-delà de son caractère républicain et solennel, cette tradition de remise d'insignes de décoration constitue pour mon département un moment privilégié d'hommage au corps de métier de la diplomatie et à tous les autres corps de métier qui nous accompagnent », a indiqué Mme Kabré. Le mérite pour l'année 2024, a-t-elle souligné, revient à 111 agents de l'administration centrale, des missions diplomatiques et postes consulaires du Burkina à l'extérieur ainsi que des partenaires de la diplomatie burkinabè.

Relever les défis de la diplomatie burkinabè

Ces bénéficiaires ont été promus dans différents Ordres nationaux et 52 d'entre eux sont présents à cette cérémonie de décoration. 11 récipiendaires ont été décorés dans l'Ordre de l'Etalon dont 3 au grade d'officier, 8 au grade de chevalier, 15 récipiendaires dans l'Ordre du mérite dont 1 au grade de commandeur, 6 au grade d'officier et 8 au grade de chevallier, 26 récipiendaires dans l'Ordre du mérite de l'administration et du travail avec respectivement agrafe diplomatie et agrafe amitié et coopération.

« Cette récompense symbolise la reconnaissance de votre dévouement ainsi que la satisfaction des hautes autorités du pays au regard de votre sens élevé du patriotisme de vos parcours professionnels exemplaires et de tous les nombreux efforts consentis », a laissé entendre Eldine Kabré à l'endroit des récipiendaires reconnus pour tous les bons et loyaux services rendus à la Nation. Un des récipiendaires, Abdoulaye Zongo, décoré dans l'Ordre de l'Etalon au grade d'officier a remercié les plus hautes autorités du pays pour cette distinction.

Abdoulaye Zongo a dit dédier sa médaille à sa famille ainsi qu'à tous ses collègues qui l'ont accompagné depuis le début de sa carrière. « Au regard de tout ce que nous observons aujourd'hui, je peux admettre avec fierté qu'il y'a eu une amélioration des conditions de vie des travailleurs des agents qui évoluent au sein de ce ministère », a-t-il confié, promettant travailler davantage pour relever les défis de la diplomatie burkinabè, mais aussi rehausser l'image du pays dans le monde.