Burkina Faso: Boucle du Mouhoun - Les Forces combattantes infligent une cuisante défaite aux terroristes

La guerre totale contre le terrorisme se poursuit... Les Forces combattantes ont livré une grande bataille, les 10 et 11 décembre 2024 dans la Boucle du Mouhoun.

La totalité des 102 terroristes qui avançaient vers Bomborokuy ont été bombardés ou traqués par les troupes au sol. Un impressionnant arsenal de guerre a également été saisi par les « boys ». L'armée burkinabè a remporté des victoires sur plusieurs théâtres d'opérations.

Un message clair : déposer les armes ou périr...Depuis le 1er décembre, les forces armées burkinabè, appuyées par des unités aériennes et terrestres, ont intensifié les opérations contre les groupes terroristes à travers le pays, neutralisant des centaines de criminels et récupérant une importante quantité de matériel de guerre. Les unités au sol, notamment les 12e, 19e, 20e BIR et l'unité Phantom ont mené une opération décisive à l'Est, éliminant plusieurs terroristes et saisissant des armes et des équipements.

Dans la Boucle du Mouhoun, des embuscades réussies dans les zones de Barani, Djibasso et Doumbala ont permis de neutraliser de nombreux criminels. Les 7e et 18e BIR se sont illustrés par des offensives le long du fleuve Mouhoun, infligeant de lourdes pertes aux terroristes. Au Nord, les 14e et 21e BIR ont également mené des actions victorieuses dans la région de Barga, récupérant du matériel logistique et militaire.

Au Centre-Nord, le bataillon Burkindi a utilisé des frappes d'artillerie pour sécuriser la zone de Forgui. Dans le Sahel, les forces combattantes ont réussi une embuscade à Solhan et intercepté un groupe criminel à Arbinda, empêchant ainsi une attaque contre un poste de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

La surveillance aérienne a joué un rôle crucial. Le 1er décembre 2024, dans la zone de Titao, un groupe de criminels embusqués a été repéré et détruit par des frappes aériennes. Les 2 et 3 décembre 2024, des mouvements logistiques et des poseurs d'engins explosifs ont été suivis et éliminés dans les régions de Djibo et Mentao.

Des scènes similaires se sont déroulées dans les Banwa où des criminels tentant de fuir vers le fleuve Mouhoun ont été pris en tenaille par les forces au sol et les frappes aériennes. A Manni, le 4 décembre, une attaque coordonnée a permis de frapper un important regroupement de terroristes. La bataille la plus marquante s'est déroulée les 10 et 11 décembre dans la Boucle du Mouhoun.

En effet, le 10 décembre, aux environs de 11h, les guetteurs du détachement de Barani ont aperçu une colonne de plus de cent terroristes à motos et lourdement armés se dirigeant vers Bomborokuy. Les vecteurs aériens ont suivi les criminels jusqu'à leur installation à Borokuy. Epuisés, les assaillants se prélassaient à la belle étoile. Vers 22h, un violent missile a prolongé éternellement le sommeil d'un grand groupe de terroristes.

Les rescapés se sont sauvés jusqu'au sud de Bomborokuy, se réfugiant entre des bâtiments et sous les arbres. Un autre missile leur est tombé dessus. Le 10e BIR, en manœuvre dans la zone depuis plusieurs jours, a lancé l'assaut sur la position. Les rescapés, camouflés dans les bâtiments, ont tenté de surprendre les troupes, mais la furie des hommes a pris le dessus, et les criminels ont été décimés. Ceux venus récupérer les blessés ont subi le même sort.

Les hommes du 10e BIR ont poursuivi leur offensive à Borokuy le 11 décembre, récupérant le matériel des rescapés frappés la veille. Le groupe a été totalement neutralisé. Au total, 102 criminels ont été neutralisés ou éliminés dans les flammes, plus d'une centaine d'armes récupérées, notamment des AK47, des PKMS et des 12,7, ainsi qu'un nombre important de motos et de logistique de guerre, selon les premières estimations.

Les Forces combattantes ont une fois de plus envoyé un signal fort : la guerre totale contre le terrorisme est en cours. A travers ces opérations combinées, elles entendent restaurer la sécurité et dissuader toute tentative de résistance. Les opérations se poursuivent sur plusieurs fronts, avec pour objectif la neutralisation définitive des groupes criminels et la sécurisation du territoire national.