Burkina Faso: Burkina - Plus de 2 500 écoles rouvertes grâce à la bravoure des Forces combattantes

En 24 mois, les opérations de sécurisation menées par les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ainsi que le sacrifice du personnel de l'éducation ont permis de rouvrir plus de 2 500 écoles et d'inscrire ou de réinscrire près de 490 000 élèves, a appris l'AIB, samedi, auprès du ministère de l'Education nationale.

Le nombre d'établissements scolaires fermés à cause de l'insécurité diminue jour après jour grâce à la reconquête du territoire amorcée par les Forces combattantes sous le leadership du chef suprême des armées, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ainsi, en deux années scolaires (2022-2023 ; 2023-2024), plus l'année scolaire en cours (2024-2025), près de 2 517 écoles préscolaires et primaires ont été rouvertes.

Ce résultat est également dû à la résilience des acteurs de l'éducation et des populations. Les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Nord enregistrent particulièrement un grand nombre d'écoles redevenues fonctionnelles, soit respectivement 438, 363 et 362.

Ces réouvertures ont permis, sur la même période, l'inscription ou la réinscription de 489 477 élèves, dont 242 927 filles. Fait remarquable, depuis le début de l'année scolaire 2024-2025, la région du Centre-Sud ne compte plus aucune école fermée pour des raisons sécuritaires, alors qu'en mai 2024, 25 écoles y étaient encore fermées. La poursuite des opérations de sécurisation et de la réinstallation des villages devrait permettre, dans les semaines à venir, de rouvrir davantage d'écoles et de donner aux tout-petits l'accès aux savoirs.