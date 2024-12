Tunisie: Tunis - 25 points de vente illégaux démolis lors d'une grande opération de contrôle

Une vaste campagne de contrôle économique menée à Tunis a permis la démolition de 25 points de vente informels, la réalisation de 8 saisies et la constatation de 5 infractions sanitaires liées à l'occupation illégale de la voie publique. Ces actions ont été annoncées par le gouvernorat de Tunis sur sa page officielle.

Ces mesures s'inscrivent dans la mise en oeuvre des recommandations d'Imad Boukhreis, gouverneur de Tunis, qui a souligné la nécessité de renforcer les campagnes de contrôle et de suivi quotidien des marchés et commerces ouverts au public. L'objectif est de lutter contre les pratiques monopolistiques, la spéculation illégale et l'occupation anarchique des espaces publics.

Les opérations ont été supervisées par le délégué de la ville, en coordination avec les forces de sécurité et la police municipale, et ont couvert des zones telles que la place de la Victoire, les commerces et les secteurs abandonnés.