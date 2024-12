Togo: Mlle Nadiratou AFOLABI couronnée 29ème reine de la beauté togolaise

Au terme de la soirée de la finale de l'élection Miss Togo 2025, on connait la nouvelle reine de la beauté togolaise. Elle a pour nom, Mlle Nadiratou AFOLABI. Elle est élue Miss Togo 2025 et succède ainsi, à Nathalie YAO AMUAMA, Miss Togo 2024.

Pour parvenir à cette fin, il a fallu une organisation méticuleuse du Comité Miss Togo, comme ce fut toujours le cas. Ainsi, la soirée a été riche en couleurs, sons et lumières. C'est donc dans ce décor apprécié que les 20 candidates ont rivalisé d'ardeur devant un jury présidé par Me Mathey et un public chaleureux témoin de l'évènement, qui pour l'occasion, s'est déplacé du côté de l'hôtel du 2 Février, le Palais des Congrès de Lomé étant en travaux de rénovation. Les différentes étapes ont été suivies, de la sortie en tenue de soirée à la phase de question unique aux candidates retenues à savoir, « selon vous, quelle est la plus belle invention humaine ? », en passant par la sortie en tenue et danse traditionnelle...

Et c'est finalement l'heureuse de la soirée Mlle AFOLABI qui a été consacrée 29ème reine de la beauté togolaise. On peut en déduire que c'est un retour triomphal sur toute la ligne pour cette Etudiante en 2e année de Lettres Modernes, âgée de 21 ans et qui mesure 1,80 m, 55 kg. En effet, classée première dauphine à l'édition de Miss Togo 2022, elle sera consacrée cette année Miss super régionale de Lomé le 26 août dernier avant de se voir poser la couronne nationale sur la tête, comme 29ème Miss Togo.

Une fin heureuse que Miss Togo 2025 compte tisser au bout de l'ancienne corde. « (..).Je remercie tous ceux et celles qui m'ont soutenu de près ou de loin. J'irai dans le même sens que ma prédécesseure, parce que la femme est l'avenir, elle a besoin d'un soutien », a-t-elle dit dans ses premiers mots au terme de la soirée.

Pour ce mandat, à elle confié, on ne peut que le souhaiter bien meilleur encore plus que sa prédécesseure. « Il y a de cela 12 mois, j'ai vu mon rêve devenir une réalité. Dieu m'a accordé cette grâce d'être élue Miss Togo 2024 », expliquait la sortante Nathalie YAO AMUAMA, qui a aussi dit avoir vécu une année agréable remplie de joie avec des promesses à concrétiser. « Ce fut une expérience de vie qui m'a permis d'apprendre, de grandir et d'accueillir plus de sagesse (...) », a-t-elle déclaré.

C'est encore un pas de plus franchi par le comité Miss Togo dirigé par son président Gaspard BAKA.

Podium final

Miss Togo 2025 : AFOLABI Nadiratou (N°3)

1ère Dauphine : BANGANA Victoire Carine (N°8)

2ème Dauphine : ADOMAYAKPO Ami Koko Séraphine (N°2)

3ème Dauphine : WAGBE Adja (N°19)

4ème Dauphine : TAOKO Albertine Ange (N°18)