Cote d'Ivoire: Noël féerique' - Laurent Tchagba illumine les fêtes de 500 enfants des agents de son ministère

Le jardin botanique de Bingerville a vibré, ce samedi 14 décembre 2024, sous la magie de « Noël féerique », une initiative portée par le ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba. Plus de 500 enfants, issus des familles des agents techniques du ministère et de l'orphelinat de Bingerville, ont vécu une journée mémorable lors de cette troisième édition de l'arbre de Noël.

Dans une ambiance chaleureuse et festive, M. Tchagba a expliqué les motivations profondes derrière cet événement annuel : « Ce moment de partage vise à rapprocher les enfants du ministère tout en renforçant la solidarité et la cohésion au sein de nos équipes. » Il a également souligné l'importance de cet arbre de Noël pour soutenir les enfants de collaborateurs disparus : « Nous voulons qu'ils continuent de ressentir la magie de Noël, comme tous les enfants de leur âge. Ne pas recevoir de cadeaux à cette période peut être une véritable frustration pour eux. »

L'émotion était palpable lorsque le ministre a promis l'organisation d'un arbre de Noël à l'échelle régionale dès l'année prochaine, affirmant : « C'est un voeu qui me tient à coeur. » Il a aussi prodigué des conseils aux enfants présents, leur adressant un message empreint de bienveillance : « Travaillez bien à l'école, vous êtes la relève et l'avenir du pays. Je veux que vous soyez heureux, comme tous les enfants du monde. »

Mme Ehoussou Bony Marie Emmanuelle, présidente de l'Association des épouses des agents techniques des Eaux et Forêts, a salué les efforts du ministre en faveur de la solidarité et de l'épanouissement des enfants et de leurs parents.

Touchée par cet élan de générosité, Koffi Ahou Ange Prunelle, élève en classe de 5e, s'est exprimée au nom des bénéficiaires : « Merci au ministre Laurent Tchagba pour cette belle initiative qui nous apporte tant de joie. »

Ce moment inoubliable a su apporter des sourires et réchauffer les coeurs en cette période de fête, témoignant de l'engagement du ministère pour le bien-être de ses collaborateurs et de leurs familles.