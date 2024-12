Cote d'Ivoire: Ouvrages d'assainissement en construction à Yopougon / Franz Drees-Gross (Banque mondiale) - « Nous sommes très heureux de ce que les travaux avancent bien »

Ouvert en octobre 2023, le chantier des canalisations des eaux pluviales en construction à Yopougon Gesco et Port-Bouët 2 a été visité, le 9 décembre, par le directeur du département des infrastructures de la Banque mondiale pour la région Afrique de l'ouest.

Les travaux avancent à grands pas à Yopougon Gesco et Port-Bouët 2. Le délai de 15 mois prenant fin en février 2025 doit être tenu. Les ouvrages sont déjà apparents. Lazeni Ouattara, coordonnateur du Paru (Projet d'assainissement et de résilience urbaine) dans le cadre duquel ces canalisations sont construites, précise qu'on est à ce jour à 80% de taux de réalisation. Un état des lieux qui satisfait au plus haut point le directeur du département des infrastructures de la Banque mondiale pour la région Afrique occidentale et centrale, Franz Drees-Gross, qui a visité le chantier, le 9 décembre.

« Les choses avancent très bien ici. Nous sommes très contents de ce que nous avons vu. Deux tiers des canaux ont été construits et les travaux se poursuivent », a-t-il noté. L'émissaire de la Banque mondiale est aussi revenu sur l'importance du projet. « On a constaté que dans ce quartier, il y avait de gros problèmes d'inondation qui représentaient un danger pour des milliers de ménages et qu'il fallait résoudre.

Grâce à ces travaux, 230 000 personnes pourront vivre dans les meilleures conditions de sécurité et d'assainissement. Elles ne seront plus inondées chaque année pendant la saison des pluies. En plus des canalisations, certaines zones du secteur bénéficieront d'un aménagement urbain, ce qui permettra de valoriser tout le quartier », s'est-il félicité.

Ce sont près de 5 Km de canalisations primaires qui seront réalisées à Yopougon. Les zones les plus chaudes sont celles de Kimi et Lkm. « Lorsqu'il pleuvait, dans ces deux zones notamment, les eaux d'écoulement faisaient de gros dégâts matériels et humains. Avec l'appui financier de la Banque mondiale, l'Etat de Côte d'Ivoire, sous la conduite du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, a bien voulu doter cette commune de ces infrastructures pour réduire les risques d'inondation et mettre à l'abri plus 230 000 personnes et améliorer le cadre de vie », a expliqué Lazeni Ouattara.

Pour ce chantier qui a été ouvert en octobre 2023, ce sont deux tronçons de canalisation, l'un partant de Gesco et l'autre de Port-Bouet 2 et se r encontrent quartier Kimi pour se déverser ensuite dans la lagune. A terme, les canalisations seront couvertes ou enterrées sur près de la moitié de leur longueur et l'autre moitié à ciel ouvert. Certaines zones bénéficieront d'un aménagement urbain, ce qui permettra de valoriser tout le quartier.

Ces mêmes travaux sont en cours à Grand-Bassam où ils sont actuellement réalisés à 55% selon Lazeni Ouattara. Après Yopougon et Grand-Bassam, le chantier de Bonoumin-Synacasci à Cocody va démarrer, de même que celui d'Attécoubé.

Ensuite, précise Lazeni Ouattara, le Paru remettra le cap sur Abobo où a été réalisé le premier projet (Anonkoua-Kouté et N'Dotré), cette fois pour l'aménagement de cuvettes qui « permettront de récupérer de la valeur foncière et de permettre aux populations de bénéficier d'équipements socio-économiques, notamment des aires de jeu, des terrains pour le sport et des écoles ». « L'objectif demeure le même : réduire les risques d'inondation et améliorer le cadre de vie des populations ».