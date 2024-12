Mauritanie: Mohamed Ould Cheikh El - GHAZOUANI, la dernière carte d'un tournant pour endiguer l'inextricable imbroglio soudanais.

La Mauritanie va accueillir mercredi 18 décembre dans sa capitale, Nouakchott, un sommet international de paix et de solution sur l'interminable conflit Soudanais sur la demande des Nations Unies au terme duquel des réponses urgentes seront apportées par des organismes régionaux et internationaux de financement et de développement pour endiguer l'ampleur de la crise humanitaire, sanitaire et économique que vit le pays, englué depuis avril 2023 dans une guerre sans fin qui oppose l'armée régulière aux forces de Soutien Rapide du général Mohamed Hamdane Daglo. Enjeux

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-GHAZOUANI tient désormais entre ses mains la dernière carte d'un tournant pour endiguer l'inextricable imbroglio soudanais. En prenant février dernier la présidence tournante de l'Union africaine, pour l'année 2024, le chef de l'État Mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani ouvrait un nouveau chapitre d'une carrière qu'il mène sans grand bruit.

Il avait succédé au président des Comores, Azali Assoumani. Soutenu à l'unanimité dans la région Afrique du Nord, le nouveau président en exercice de l'UA hérite de dossiers importants, dans un contexte géopolitique et sécuritaire particulier dont le plus prégnant reste la crise soudanaise avec son bilan macabre de dizaines de milliers de morts et plus de onze millions de déplacés.

Le sommet consacré au Soudan sur la demande des Nations Unies qui s'ouvre le 18 décembre prochain marque un des tout derniers tournants du mandat du président Mohamed Ould El-Ghazouani à la tête de l'institution panafricaine. Fin février 2025, il passera le témoin à son successeur lors d'un sommet extraordinaire qui se tiendra à Addis-Abeba (capitale de la République fédérale d'Éthiopie).

Mohamed Salem Ould MERZOUG, le Sherpa de la diplomatie mauritanienne en première ligne

Le brillant haut fonctionnaire mauritanien, ex- securocrate de l'État et patron du stratégique département des Affaires Étrangères accélère le turbo pour faire de ce Sommet sur le Soudan une réussite à la fois sur le plan diplomatique et politique.

Puis espère à la hauteur des attentes du Président GHAZOUANI que ce raout de Nouakchott- qui verra la participation des pays donateurs et organismes régionaux et internationaux de premier plan- soit le déclic voire une sorte de tribune de « Plan Marshall » audible et fort afin d'endiguer l'interminable conflit Soudanais. Mohamed Salem Ould MERZOUG compte faire entendre plus haut, plus loin, la voix de l'homme fort de Nouakchott dont le leadership sera déterminant dans l'issue de cette grande réunion de paix et de développement.

Le ministre mauritanien des Affaires Étrangères est monté en première ligne et compte donner du contenu à cette rencontre de concertation et d'appels urgents de financement à l'aide internationale. Alliant l'acte à la parole, il a affirmé sur les ondes de nos confrères de Radio France International que : » L'objectif de ce sommet consacré au Soudan sur la demande des Nations Unies vise à collecter auprès des pays amis et organismes des initiatives de paix et de prise en charge de la situation humanitaire désastreuse pour venir en aide au Soudan qui vit en ce moment des situations extrêmement difficiles ».

Marque de grandeur diplomatique affirmée par le président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani adossée sur une fibre humaniste altruiste, la Mauritanie a accepté d'organiser ce Sommet sur la demande des Nations Unies.

«La Mauritanie est très attachée et très attentive à tout ce qui peut se passer au niveau du Soudan avec lequel notre pays entretient des relations très particulières, à la fois, culturelles, de civilisation et de sang », a rassuré le diplomate Mohamed Salem Ould MERZOUG.

Ce Sommet sur le Soudan qui se tient à Nouakchott intervient dans un contexte crucial de pénuries de médicaments, de nourriture, d'eau et de carburant, de destruction des hôpitaux, de bâtiments résidentiels, des infrastructures d'énergie et d'eau. Une grave crise humanitaire de grande ampleur qui pourrait impacter, si l'on apporte en urgence des réponses humanitaires des pays voisins comme l'Égypte, le Tchad, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Éthiopie, L'Égypte et la Libye.

Le conflit au Soudan a débuté en avril 2023 et oppose l'armée régulière, conduite par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux FSR de son ancien allié, le général Mohamed Hamdane Daglo. La guerre a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11,8 millions de déplacés, et nourrit l'une des pires crises humanitaires contemporaines.

C'est tout l'enjeu de ce Sommet de Nouakchott sur la crise soudanaise qui se dresse comme ultime tournant devant le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani et qui met à l'épreuve le leadership de la machine diplomatique mauritanienne.