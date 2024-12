Angola: Le ministre réaffirme l'objectif de transformer l'énergie thermique en énergie propre

Cachiungo (Angola) — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a réaffirmé samedi l'objectif du Gouvernement angolais de transformer, d'ici 2027, la matrice énergétique concentrée dans les sources thermiques en sources propres.

Le gouvernante s'exprimait après l'inauguration de la ligne d'interconnexion au réseau national dans les municipalités de Cachiungo, province de Huambo, et Chinguar, province de Bié, dans le cadre du projet de transition énergétique du pays.

João Baptista Borges a dit que l'énergie produite par des groupes électrogènes utilisant du diesel représente près de 60 pour cent de tout ce que le pays produit en termes d'énergie.

Il a souligné que le pays est en train de changer et qu'aujourd'hui il dispose déjà de 66 pour cent d'énergies renouvelables, plus d'hydroélectricité et un peu de solaire, et qu'il évolue avec l'objectif d'atteindre 73 pour cent d'ici la fin de 2027.

Il a affirmé qu'il s'agit d'une action importante du point de vue environnemental et de réduction des coûts, car la production d'énergie thermique est très coûteuse, en raison des coûts de carburant, de l'épuisement des machines et des dommages environnementaux.

Pour le ministre, l'électrification du pays signifie produire une énergie abondante, bon marché et durable, du point de vue environnemental et économique, une voie que prend l'Exécutif angolais.

João Baptista Borges a cité le Président de la République, João Lourenço, qui, il y a deux ans, a déclaré, lors du Sommet sur le climat, en Écosse, que l'objectif de l'Angola est d'atteindre au moins 72 pour cent de contribution de l'énergie propre dans la matrice énergétique la plus verte.

Il a ajouté que d'importants travaux sont en cours pour atteindre cet objectif, comme la construction du barrage de Caculo Cabaça, dans la province de Cuanza-Norte, qui sera fondamental pour atteindre cet objectif, en plus d'autres investissements dans des parcs solaires.

En outre, selon le gouvernant, l'un des objectifs du programme est de garantir que 50 pour cent des Angolais aient accès à l'électricité, ce qui signifie un peu plus de 16 millions de personnes d'ici 2027, un effort financier pour étendre le réseau, là où il n'est pas encore disponible, ce qui permettra d'assurer près de 250 000 connexions/an.

En plus des investissements, a-t-il poursuivi, il faudra s'occuper de la maintenance et de l'exploitation. À cet effet, il est important de former le personnel technique et de renforcer la structure commerciale du secteur ministériel, qui est responsable de la production et de la fourniture de l'énergie, en plus de faire payer les revenus par les consommateurs.

Parlant de la sous-station, il a dit que la municipalité de Cachiungo est passée de quatre à 24 heures de fourniture d'électricité, qui atteindra tous les bénéficiaires, un grand saut quantitatif et qualitatif déjà vu dans son histoire.

Pour interconnecter Cachiungo et Chinguar au réseau national, une sous-station de 220/30 kilovolts avec une puissance installée de 20 méga-volts ampères a été construite depuis janvier dernier et 30 kilomètres de câble de réseau de distribution moyenne tension ont été posés.

Quinze stations de transformation de 160 à 30/0,4 kilovolt ampères ont également été installées, 29 kilomètres de câbles du réseau de distribution basse tension ont été posés, en plus de 600 nouveaux points d'éclairage public et 1.600 nouveaux branchements domestiques ont été réalisés.

L'initiative permettra à l'État angolais d'économiser environ 380 millions de Kwanzas par an, dont 270 millions seront consacrés à l'achat d'un million 500 mille litres de combustible fossile et 110 millions de KZ en dépenses administratives.

En plus de la municipalité de Cachiungo, dans cette province, Bailundo, Caála, Ecunha et Huambo sont interconnectés au réseau électrique national, en plus de la commune de Calenga, manquant Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Londuimbali, Longonjo, Mungo et Ucuma.