Angola: Le vol de câbles affecte l'expansion énergétique à Lucapa

Lucapa (Angola) — Le vandalisme et le vol de câbles électriques affectent l'achèvement de l'expansion de l'énergie produite par la centrale photovoltaïque de la municipalité de Lucapa, province de Lunda-Norte.

L'agrandissement et/ou les branchements domestiques et l'éclairage public constituent la dernière phase des travaux de construction de la centrale photovoltaïque de Lucapa, avec une capacité de production de 7,19 mégawatts, dont l'achèvement est prévu au premier trimestre de cette année.

Cependant, le calendrier d'exécution du contrat a été modifié en raison du vol constant de câbles électriques basse et moyenne tension.

C'est pour cette raison que le secrétaire d'État chargé de la sécurité des objectifs stratégiques, Lúcio do Amaral, a travaillé samedi, dans la municipalité de Lucapa, pour évaluer les dégâts et trouver, avec les autorités locales, des mécanismes pour renforcer la lutte contre la vandalisme et le vol d'équipements électriques dans la région.

Lors de la visite de l'usine photovoltaïque et de la ligne de transmission électrique, Lúcio do Amaral a été informé qu'à ce jour, 4 308 mètres de câbles électriques avaient été vandalisés et volés, causant d'énormes pertes à l'État et des contraintes pour la réalisation du projet énergétique.

Au cours de la visite, le secrétaire d'État a chargé les organes de défense et de sécurité de renforcer la surveillance et les patrouilles, pour lutter contre ce crime et demander des comptes aux contrevenants.

La centrale est installée, depuis 2022, sur une superficie de 13,52 hectares et est évaluée à 19 706 428 euros, dont 80 pour cent sont financés par la Suède et 20 pour cent par l'Afrique du Sud.

D'une capacité de production de 7,19 mégawatts (MW), le projet sera interconnecté avec la centrale thermique d'une capacité installée de 8 MW, fournissant 1 700 branchements domestiques avec compteurs prépayés, bénéficiant à 8 500 habitants.

Il est également prévu de construire deux lignes moyenne et basse tension de 12 et 10 kilomètres, en installant, entre autres équipements, dix stations de transformation.

La municipalité de Lucapa est située à 150 kilomètres de la ville de Dundo et compte plus de 150 000 habitants.