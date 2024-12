Cote d'Ivoire: Financement d'entreprises féminines - Le code WE Finance officiellement lancé au pays

Le Code de financement des femmes entrepreneures (le Code WE Finance, ou simplement le Code) est un engagement pris par les prestataires de services financiers, organismes de réglementation, banques de développement et autres acteurs de l'écosystème financier pour travailler ensemble. Afin d'accroître les financements accordés aux entreprises dirigées par des femmes.

Pour les micro, petites et moyennes entreprises du monde entier, afin qu'elles puissent se développer et apporter une valeur ajoutée à l'économie et à leurs communautés.

Ce code implémenté dans 24 pays a été lancé en Côte d'Ivoire le jeudi 12 décembre 2024, en marge du Forum international du leadership féminin qui s'est tenu le même jour à Cocody.

Ce sont la Banque mondiale et la Société financière internationale (Sfi) qui ont procédé au lancement de We finance en présence d'institutions financières dont Maria Pargura, chargée des programmes du secteur financier à la Banaque mondiale. Qui a indiqué que ce programme vise à faciliter et accélérer le financement des entreprises dirigées par des femmes.

La représentante de la Banque mondiale a soutenu que ces femmes entrepreneures jouent un rôle très crucial dans le développement économique de la Côte d'Ivoire.

Elle a expliqué que We Finance donne un accès accru à un segment de croissance mal desservi, offre la reconnaissance par les clients, le personnel, les investisseurs et l'écosystème ; permet l'amélioration de la prise de décision et des services financiers fondés sur les données pour les Mpm féminines et donne accès aux réseaux intersectoriels et à l'apprentissage.

Kouassi Joëlle, directrice générale de la Société de garantie des crédits aux Pme (Sgpme), à son tour, a réaffirmé l'engagement de l'Etat ivoirien à travers la Sgpme à soutenir cette initiative. « Nous ne pouvons pas rester en marge de cette initiative qui touche à l'autonomisation des femmes pour leur l'inclusion financière. C'est une initiative qui permettra d'avoir des statistiques fiables, en vue de financer un nombre important de femmes », a-t-elle déclaré.

Et d'affirmer que près de 2 600 femmes ont été formées et financées par la Sgpme pour un montant de 10 milliards de F Cfa.

L'objectif du Code We Finance est d'accroître les financements accordés aux moyennes et petites entreprises féminines du monde entier, afin qu'elles puissent se développer et ajouter de la valeur à l'économie et à leurs communautés.