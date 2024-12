Sénégal: Activité économique interne hors agriculture et sylviculture - Un renforcement de 5,5% enregistré au 3e trimestre 2024

Dans sa Note de conjoncture, la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) a analysé la situation économique interne du Sénégal.

Selon la Dpee, l'activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par l'Indice général de l'activité (Iga), s'est renforcée de 5,5% au troisième trimestre 2024, en variation trimestrielle. Sur un an, des croissances respectives de 3,7% et 2,8% de l'activité sont relevées, au troisième trimestre et en cumul sur les neuf premiers mois de 2024.

Au plan interne, explique la Dpee, l'activité économique hors agriculture et sylviculture s'est accrue de 5,5% en variation trimestrielle, au troisième trimestre 2024, grâce à la bonne tenue des secteurs secondaire (+4,0%) et tertiaire (+7,1%), et des taxes sur biens et services (+6,2%). Pour sa part, le secteur primaire est ressorti en baisse de 2,0%, sur la période.

Sur un an, une progression de 3,7% de l'activité économique est notée au troisième trimestre de l'année 2024, à la faveur du primaire (+7,0%), du secondaire (+5,1%), du tertiaire (+1,8%), et des taxes sur biens et services (+6,9%). En cumul sur les neuf premiers mois de 2024, l'activité économique s'est également confortée de 2,8%, à la faveur du primaire (+4,3%), du tertiaire (+4,3%) et des taxes sur biens et services (+3,7%). L'activité du secteur secondaire est, quant à elle, ressortie en légère baisse de 0,3% sur la période sous revue.

L'activité du secteur primaire (hors agriculture et sylviculture), corrigée des variations saisonnières, s'est contractée de 2,0%, au troisième trimestre 2024, en variation trimestrielle. Ce repli est lié aussi bien à la mauvaise tenue du sous-secteur de la pêche (-9,3%) qu'à celui de l'élevage (-0,2%). Sur une base annuelle, le secteur primaire, hors agriculture et sylviculture, s'est consolidé de 7,0%, à la faveur des performances de l'élevage (+6,1%) et de la pêche (+10,6%).

Globalement, renseigne la Dpee, sur les neuf premiers mois de 2024, l'activité du primaire a progressé de 4,3%, en liaison, à la fois, avec l'élevage (+4,2%) et la pêche (+4,9%).