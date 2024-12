Sénégal: Manifestations politiques au pays de 2021 à 2024 - «Il faut vite abroger la loi» d'amnistie sur leur répression

Au Sénégal, le président du collectif des familles des victimes de la répression de manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024 appelle les autorités de son pays à « le plus rapidement possible abroger la loi » d'amnistie votée le 6 mars dernier, juste avant la fin du dernier mandat de Macky Sall. Une déclaration faisant écho à celle du ministre de la Justice qui a promis que « les responsabilités seront situées et les commanditaires répondront de leurs actes ».

Au Sénégal, le ministre de la Justice Ousmane Diagne a promis le 14 décembre 2024 de faire toute la lumière sur les dizaines de morts lors de la répression de manifestations politiques entre 2021 et 2024. « Les responsabilités seront situées et les commanditaires répondront de leurs actes », a-t-il affirmé.

Il faudra donc abroger la loi d'amnistie votée en mars dernier in extremis par le régime de Macky Sall (2012-2024) avant son départ qui couvrait ces périodes de violence, et potentiellement poursuivre de hauts responsables comme l'ancien président ou son ancien ministre de l'Intérieur.

Ce n'est pas la première fois que le nouveau régime promet de revenir sur cette loi : le Premier ministre Ousmane Sonko l'avait promis en novembre. Les victimes et familles de victimes, elles, réclament justice depuis 2021.

« Nous avons besoin d'une justice qui répare, qui réconcilie et qui apaise »

Le collectif des familles de victimes a été reçu par le ministre de la Justice la semaine dernière. Babacar Seye, son président, explique au micro de notre correspondante, Juliette Dubois : « On avait eu à écrire au président de la République dès le début, pour lui faire part de notre démarche. Et nous encourageons l'État du Sénégal à aller dans ce sens, parce qu'il faut que justice soit rendue. Il faut qu'une enquête soit menée et que les responsabilités soient situées. Il y a des gens aujourd'hui qui ont beaucoup souffert des atrocités de Macky Sall et je crois que c'est une nécessité pour la reconstruction du pays. C'est une nécessité pour une justice équitable. Nous avons besoin d'une justice qui répare, d'une justice qui réconcilie et d'une justice qui apaise. »

Il poursuit : « Le Sénégal est signataire du Traité de Rome. La Cour pénale internationale ne va jamais pardonner au Sénégal les crimes de sang qui ont été commis par le régime de Macky Sall. Eux, ils savent très bien pourquoi il a voulu signer une loi d'amnistie à la veille de son départ. C'est parce que quelque part, il a compris les enjeux. Cette amnistie ne peut pas mettre aux oubliettes tous ces crimes de sang. Il faudra le plus rapidement possible abroger la loi et puis déclencher le processus de mandat d'arrêt international. Il faut ça. Il faut aller vite parce que les gens ont besoin de comprendre ce qui s'est passé. »