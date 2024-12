Angola: Le PR réitère son engagement dans la recherche de la paix en RDC

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé dimanche sa préoccupation face à l'absence de consensus sur la question du M-23, un aspect crucial et fracturant des relations entre la RDC et le Rwanda, mais a réitéré son engagement en faveur du recherche de la paix à l'Est de la République Démocratique du Congo.

Le Président de la République d'Angola, facilitateur nommé par l'Union Africaine, pour la normalisation des relations politico-diplomatiques, de coopération et de sécurité entre la République Démocratique du Congo (RDC) et la République du Rwanda, a convoqué un Sommet Tripartite pour le 15 décembre, à Luanda, et a regretté son report, à la demande de dernière minute d'une des parties.

Selon un communiqué de presse du ministère des Relations Extérieures, le Sommet visait à examiner le rapport d'avancement reflétant les principaux résultats obtenus dans le cadre du processus de négociation mené par les ministres des Relations Extérieures/Affaires étrangères des pays respectifs, depuis le mois de mars 2024, ainsi que le projet d'accord de paix présenté par le Facilitateur aux Parties en août 2024.

Le Facilitateur félicite les Parties pour les progrès significatifs réalisés et le consensus atteint, notamment dans les domaines du cessez-le-feu, de l'élaboration du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et du désengagement des forces/levée des mesures de défense du Rwanda,) de l'opérationnalisation de la MVA-R et de l'Élaboration du Concept d'Opérations (CONOPs).

Cependant, lors de la réunion ministérielle du 14 décembre, des divergences de vues sont apparues concernant la résolution de la question du M-23, la seule question en suspens pour la finalisation et la consolidation du projet d'accord de paix susmentionné.

Parallèlement, le Président João Lourenço a eu une réunion avec le Chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, et avec l'ancien Président du Kenya, Uhuru Kenyatta, facilitateur du Processus de Nairobi, avec qui il a discuté des perspectives liées au Processus de Nairobi et à la résolution du problème du M-23.

Face à ce scénario, le Président angolais réitère son ferme engagement dans la recherche efficace de la paix et de la sécurité dans la région orientale de la République démocratique du Congo, et exhorte les parties à donner la priorité aux intérêts de leur peuple et au bien commun, pour parvenir à une solution durable au conflit qui prévaut dans cette sous-région depuis plus de 30 ans.