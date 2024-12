Congo-Kinshasa: Succès total récolté aux états généraux - Jean-Lucien Bussa dévoile des réformes courageuses pour la relance des Entreprises publiques !

Pour Jean-Lucien Bussa, Ministre du Portefeuille, l'heure est venue, désormais, en RDC, de faire des entreprises de l'Etat un levier efficace de croissance économique et de développement. Au lendemain de la tenue des états généraux, dans son secteur, du 9 au 14 décembre 2024, au Centre financier de Kinshasa, ce membre du Gouvernement estime, en effet, que les énergies devraient, très vite, être canalisées vers la mise en oeuvre des réformes durables, formulées en termes des recommandations, durant les travaux, par des professeurs et autres experts, conformément à la vision de Félix Tshisekedi, Président de la République.

Lors de son allocution, à la clôture des états généraux du Portefeuille, samedi 14 décembre dernier, le Ministre Jean-Lucien Bussa a remercié la Première Ministre Judith Suminwa pour le soutien démontré, mettant en avant les stratégies innovantes à capitaliser pour, entre autres, accélérer la relance des entreprises publiques, raviver la compétitivité dans leur gouvernance et consolider la culture des résultats.

« Je tiens d'ores et déjà à saluer la présence de Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, dont l'engagement et la détermination pour le développement de notre pays n'est pas à démontrer. Excellence, je vous remercie sincèrement pour votre présence et votre soutien qui ont grandement contribué à la réussite de ces travaux...

C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, initiateur de ces états généraux des entreprises du Portefeuille de l'État, avec un engagement clair, celui de repenser le rôle de l'État dans l'économie et de mettre en place une nouvelle vision pour la gestion du Portefeuille de l'État...

C'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'issue des états généraux du Portefeuille de l'État. Ces travaux ont été l'occasion de partager des idées novatrices, de débattre sur des défis auxquels nous sommes confrontés et de tracer ensemble une voie claire pour les entreprises du Portefeuille de l'État.

Les débats si riches et les échanges constructifs que nous avons eus ensemble sont des signes forts de l'engagement collectif en faveur de la réforme et de la modernisation de ce secteur. C'est fut un moment d'une importance capitale pour imaginer l'avenir de nos entreprises et pour poser les bases d'une gestion plus efficace et plus transparente de ces entités stratégiques pour notre pays », a déclaré Jean-Lucien Bussa.

Il a salué, dans la foulée, la qualité du travail réalisé durant les échanges en panels.

« Je tiens à souligner l'ampleur et la diversité des contributions qui ont enrichi nos discussions. Ce sont 98 intervenants qui ont pris part à ces états généraux dont 14 modérateurs, tous professeurs d'universités...

Cette rencontre a vu la participation active d'une moyenne de 1500 personnes par jour. Un chiffre qui démontre l'intérêt croissant pour les réformes en profondeur et les perspectives des entreprises du Portefeuille de l'État et qui témoigne à quel point cette démarche a suscité un enthousiasme partagé à travers tous les secteurs...

C'est donc grâce à cet esprit de collaboration qu'ont pu être abordées en profondeur des questions clés liées au cadre juridique institutionnel des entreprises du Portefeuille de l'État ainsi que de la réforme, de la gouvernance des entreprises publiques, de la relance des entreprises du Portefeuille de l'État, des questions de contrôle, gestion, lutte contre la spoliation, la corruption et le détournement, des questions relatives à l'amélioration de la performance des entreprises publiques et le pacte social de développement économique », a-t-il ajouté, dans son mot.

Vivement des réformes courageuses

Selon le Ministre Bussa, plus rien ne devrait être comme avant au niveau du Portefeuille de l'État.

« Depuis 2008, des réformes importantes ont été impulsées pour moderniser ces entreprises. Leur transformation en société commerciale a été un premier pas décisif pour accroître leur autonomie et améliorer leur gouvernance, mais aussi leurs performances. Cependant, comme nous l'avons vu au courant de ces travaux, le bilan reste mitigé. C'est pourquoi, il est clairement apparu, dans les discussions, la nécessité d'intensifier les efforts pour répondre aux défis actuels.

La vision du Portefeuille public, telle que présentée dans ces assises, se réfère à l'objectif stratégique de l'État en la matière et repose sur un rôle actif de l'Etat pour orienter l'économie, renforcer la compétitivité et assurer le développement durable. L'objectif étant de maintenir un équilibre entre le rôle de l'État dans l'économie, la liberté d'entreprendre et la responsabilisation des acteurs économiques...

Pour que la relance des entreprises soit une réussite en République démocratique du Congo, il est impératif que l'État exerce ses fonctions de puissance publique et d'actionnaire de manière complémentaire et coordonnée. Cette synergie assurera non seulement le contrôle de son économie, mais aussi la performance économique des entreprises du Portefeuille de l'État ainsi que la création d'une économie compétitive et durable pour la République démocratique du Congo.

La mise en oeuvre des réformes institutionnelles, telles que la création de l'Agence de Participation de l'Etat et la création d'un fonds de soutien aux entreprises du Portefeuille de l'État et l'adoption des mécanismes rigoureux de gestion et de suivi, sont des étapes essentielles pour atteindre ces objectifs », a-t-il soutenu. Et d'expliciter, plus loin, dans son intervention.

« La gouvernance des entreprises publiques a été au coeur des discussions. Il a été clair que pour garantir la rentabilité et la pérennité de nos entreprises, des règles de gestion rigoureuse inspirées des meilleures pratiques internationales soient de mise. Il est crucial de professionnaliser la gestion et de veiller à ce que les décisions stratégiques soient prises en toute transparence. Les organes statutaires des entreprises doivent être renforcés avec des mandataires publics choisis sur la base de leurs compétences et de leur expertise, y compris de leur probité morale...

La gestion des entreprises doit être confiée à des professionnels capables d'adopter une approche pragmatique et axée sur les résultats. Nous devons veiller à ce que chaque entreprise soit soumise à des audits réguliers, qu'elle respecte les principes de bonne gestion et qu'elle optimise ses ressources pour maximiser la rentabilité.

Des recommandations spécifiques ont été proposées pour clarifier les missions des entreprises publiques, notamment en définissant leur rôle commercial tout en maintenant une mission d'intérêt public, la mise en place d'un cadre juridique adapté et la modernisation des outils de gestion ont été présentés comme des mesures incontournables pour renforcer la performance des entreprises publiques ».

Mettre en oeuvre de nouveaux modèles économiques

Jean-Lucien Bussa a souligné la nécessité de mettre en oeuvre de nouveaux modèles économiques et d'accélérer, effectivement, le processus digitalisation des entreprises publiques.

« L'adoption de nouveaux modèles économiques et l'accélération du processus de digitalisation s'imposent , car elles permettront à ces entreprises de rester compétitives dans un environnement mondial en constante évolution. Par ailleurs, la gestion du capital humain est essentielle pour garantir la relance de ces entreprises...

Un autre aspect clé de notre stratégie est là recherche des sources de financement innovantes, une place prépondérante réservée à la recherche. Les entreprises du Portefeuille devront travailler en étroite collaboration avec le Ministère de la Recherche scientifique dans la dynamique de création des valeurs.

Dans un autre chapitre, l'État doit repenser son modèle de partenariat afin de favoriser des retombées économiques et sociales durables pour la population congolaise. L'objectif étant de maximiser la valeur ajoutée des ressources naturelles et de garantir que des ressources soient équitablement partagées entre l'Etat, les entreprises et les communautés locales », a-t-il épinglé.

Les états généraux du Portefeuille se sont tenus du 9 au 14 décembre 2024, au Centre financier de Kinshasa sous le thème :

« Faire des entreprises du Portefeuille un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC". Ces assises ont été lancées par le Chef de l'État et clôturées par la Première Ministre Judith Suminwa.