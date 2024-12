Congo-Kinshasa: Tribunal de Paix de Matete, Procès Laurent Batumona vs Paul Mopanza Kasongo - La population dans l'attente du verdict !

Avant le renvoi au 30 décembre 2024 de l'instruction ouverte, le 25 novembre 2024, au Tribunal de Kinshasa Matete, dans l'affaire qui oppose Laurent Batumona contre Mopanza Kasongo Paul ne laisse pas indifférent les kinois et sympathisants de Laurent Batumona. Ils sont pressés de connaitre la suite de ce procès.

De nombreux appels et messages qui nous sont parvenus expriment le désir de voir ce procès se clôturer vite afin de tirer au clair toutes les allégations répandues contre Laurent Batumona par l'accusé. A l'audience du 2 décembre 2024, le Tribunal avait renvoyé cette affaire au 30 décembre 2024. Et, pour cause, la procuration brandie par les avocats de la défense a été purement rejetée pour non-conformité.

Pour le Président de la composition : "La procuration porte un caractère général. Elle n'a pas de précision sur l'instance à prester". Le Ministère public qui a redouté l'authenticité de ce document a carrément déclaré :"Il faut écarter cette procuration du dossier".

Le Tribunal de paix de Matete est en train d'instruire l'affaire qui oppose l'Honorable Laurent Batumona, Frida Munshy à Paul Mopanza Kasongo. La Plainte de Laurent Batumona porte sur deux faits majeurs. Le premier est l'usurpation de qualité de journaliste de la RTNC et le second la propagation d'informations erronées sur l'implication supposée de Laurent Batumona et Frida Munshy dans la création de la milice Mobondo au coeur de l'espace Grand Bandundu.

En effet, la partie prévenue a diffusé des fausses allégations à travers ses émissions "Qui dit vrai qui dit faux" logées dans la chaine YouTube "RTBA". Des affirmations qui ont porté préjudice sur la réputation de l'Honorable Laurent Batumona. Paul Mopanza Kasongo présentait dans sa quatrième partie de ses émissions Laurent Batumona et Frida Munshy comme les personnes qui alimentent la milice Mobondo.

C'est ainsi que Laurent Batumona s'est plaint au Tribunal de Paix de Kinshasa Matete pour poursuivre Paul Mopanza qui a, non seulement usurpé la qualité de journaliste mais, impliqué volontairement Laurent Batumona dans les faits graves des assassinats et de meurtre des plusieurs chefs coutumiers à travers la milice Mobondo dans le but de s'approprier leurs terres.

De ce point de vue du pseudo communicateur, il y a lieu de signaler que Laurent Batumona vit dans sa ferme de Talangai au plateau de Bateke depuis plus de Quarante ans. De quelle terre devrait-il envier ? Ainsi, pour sa réputation et sa dignité, il s'est investi en mettant le bouché-double pour rechercher ce fameux Paul Mopanza Kasongo afin que justice soit faite.

Des thèses s'affrontent dans les esprits de la population

A en croire les décryptages des questions qui nous sont posées dans leurs messages et appels, la population est soucieuse de connaitre l'issue de cette affaire invraisemblable. Pour les uns, il a été cité faussement par manipulation de ses adversaires politiques. Pour les autres, Laurent Batumona a été intentionnellement écarté à cause de sa popularité, de son savoir-faire doublé de son charisme dans l'agora politique en RDC et de l'estime qu'il jouit auprès du Président de la République.

Telles sont des préoccupations qui se multiplient à l'infini tant que le Tribunal de Matete qui a ouvert l'instruction, n'aura pas formellement attaqué le fond de cette affaire surprenante qui a tout l'air de faire taire un haut cadre politique au sein de l'Union sacrée de la Nation de la trempe de Laurent Batumona, à la veille des échéances électorales législatives nationales qui ont été couplées à la Présidentielle du 20 décembre 2023.

La majorité de l'opinion qui s'est exprimée fait naitre la thèse sur les chances d'obtenir une condamnation pénale et, ainsi, lavé publiquement l'incriminé Laurent Batumona du tort à cette sale besogne. Selon eux, il a souffert dans sa chaire de ces allégations qui ont porté atteinte à son honneur d'autant plus que ces allégations sont accessibles à un public autre que l'auteur.

A ce stade, le moins que l'on puisse dire, est que l'affaire est en instruction au Tripaix de Matete, elle va reprendre le 30 décembre prochain. S'il faut croire le Ministère public à l'audience du 2 décembre 2024 : "Le prévenu devra comparaitre personnellement au tribunal pour être entendu". Le Tribunal a souhaité sa comparution physique.

«C'est avec raison du fait que les faits allégués à l'Honorable Laurent Batumona ont préjudicié l'honneur et la réputation de ce dernier. Il est nécessaire que l'opinion publique et internationale puisse savoir de quel côté se trouve la vérité», soutient une source proche du dossier.

Dans leurs témoignages, nombreux sont ceux qui nous ont confirmé que : "S'il y a des alliés de première heure qui ont fait preuve de fidélité et de défense de la vision de Félix Tshisekedi, Laurent Batumona ne manquerait pas d'être logé au premier enseigne que la série "Kamerhe et consorts". Certains se sont souvenus du Congrès de l'Udps qui a porté Félix Tshisekedi à la présidence de cette formation politique sous les encouragements de Laurent Batumona.

Pour un Haut Cadre, un Grand Leader Politique, comme celui-ci qui, jour et nuit, a effectué des tournées sur l'ensemble du pays, au nom du Chef de l'Etat, jusqu'à se priver d'un minimum de repos, il y a lieu de sauver, s'il en faut, l'osmose née de cette lutte bâtie sur le socle des souffrances partagées, depuis des temps difficiles remontant à l'époque de la résistance contre des dictatures ainsi que des actes répréhensibles dont seraient coupables de l'avilissement, tous les auteurs des cruautés commises aussi bien dans l'Ouest de la RD. Congo.

Si les sympathisants du Mouvement de Solidarité pour le Changement, son propre parti, des inquiétudes mêlées aux sentiments d'horreur et de fureur sont montés d'un cran pour condamner cet acte, dans la masse populaire, par contre, la population, elle aussi, est restée plus qu'intéressée à connaître les raisons de tous ces mensonges tentant à discréditer, à salir la réputation d'un homme solidaire que Laurent Batumona.