Tunisie: Échappées belles / Testour - Et sa mystérieuse horloge qui tourne à l'envers

Testour est l'une des plus belles villes de Tunisie. Elle fut bâtie sur les vestiges de la ville romaine Tachilla. Son charme est exceptionnel et fascinant. Les voyageurs passionnés par les cultures anciennes vont probablement adorer cette destination. Un mélange harmonieux entre culture arabo-musulmane et andalouse qui offre à cette ville un rôle mystérieux. Une invitation à se promener dans le temps et penser aux différentes civilisations qui ont vécu à Testour.

Partir à la découverte de cette destination est simple. La ville est située au nord-ouest de la Tunisie, à 80 km de la capitale. Il suffit de prendre la route de Béja. En cette période de l'année, vous allez apprécier le trajet. Verdure, calme et volupté... de beaux moments sont offerts pour s'évader du stress du quotidien à travers une échappée belle en pleine nature.

Les prairies s'étendent tout le long de la route, un paysage harmonieux et relaxant qui invite à la détente. En moins d'une heure, on arrive à Testour. La ville s'étend sur une colline de 90 mètres de hauteur. A première vue, ce petit coin de notre belle Tunisie est magnifique et unique par son architecture typique et authentique. Il possède sa propre identité tissée de l'histoire et de l'héritage culturel. Les murs blancs, les fenêtres et les portes bleues et les toits couverts de «qarmid» offrent à la ville son cachet. L'âme andalouse règne sur la ville. Fondée par les morisques, ces musulmans expulsés par le roi espagnol Philippe III d'Andalousie, en 1609, la ville est surnommée Testour l'andalouse.

Ces Morisques, qui n'arrivaient pas à oublier leur pays natal, avaient reproduit le même style architectural. De nombreux monuments de la vieille ville témoignent de cet héritage. Dès l'arrivée, les visiteurs peuvent se reposer au café andalou situé à l'entrée de la médina avant d'entamer une belle découverte des monuments culturels et religieux.

Ce café a été transformé en un centre de présentation du patrimoine de la Ville de Testour après des travaux de réhabilitation et de maintenance effectués par l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle en collaboration avec la municipalité de Testour. Ce monument formé d'une grande cour, entourée par quatre galeries, s'étend sur 625 m2. Avec ses coupoles décorées de briques rouges et ses arcades, il témoigne de la perfection de l'architecture andalouse. Les visiteurs peuvent donc découvrir la richesse culturelle et civilisationnelle de la ville.

En face du café andalou, les visiteurs vont être charmés par la fameuse Grande Mosquée, un monument qui reflète lui aussi l'architecture andalouse éblouissante par son horloge qui est une merveille historique et originale. Installée au sommet du minaret, son originalité est due à ses aiguilles qui tournent à l'envers.

Elle a été restaurée en novembre 2014 après des décennies de dysfonctionnements grâce à l'initiative de l'ingénieur tunisien Abdel Hamid Koundi, en hommage à ses origines andalouses, et ce, en collaboration avec l'Association de sauvegarde de la médina de Testour, la société civile et le Goethe Institut.

Pour ces aiguilles qui tournent dans le sens inverse, certains habitants expliquent que les Morisques, qui ont été chassés d'Andalousie et qui voulaient y retourner, ont fait tourner les aiguilles à l'envers, histoire de remonter le temps. A côté de cette mosquée, les visiteurs peuvent bénéficier des bienfaits d'un bain maure au hammam Al Ariane fondé au début du XVIIe siècle.

Les voyageurs sont appelés à visiter d'autres monuments éparpillés dans la médina comme Zaouia Sidi Ali Ariane, la maison de Habiba Msika, la Mosquée Hanafi, la Zaouia Sidi Naceur Garouachi, la Zaouia Rahmania ainsi que le Mausolée du Rabbin Fredj Chaouat. En sillonnant les ruelles de la médina, les visiteurs peuvent écouter le Malouf, une musique traditionnelle et particulièrement la musique arabe andalouse.

En arrivant à Testour, les visiteurs ne peuvent pas rater une tournée au marché local. Une balade indispensable pour tous les amoureux de la gastronomie et de l'artisanat traditionnel. Plusieurs marchands vendent les fameux fromages artisanaux «Testouri», avec une grande variété de goûts et de textures. Et pourquoi pas acheter une chéchia qui sera très appréciée en ce temps glacial.

Bon voyage !