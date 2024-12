Tunisie: L'attente prend fin - Wallys Annibal est là

Wallyscar marque un nouveau tournant dans l'automobile tunisienne. Après le succès de son SUV WOLF, qui a ouvert la voie à une nouvelle génération de véhicules haut de gamme et polyvalents, la marque franchit une nouvelle étape. Annoncée en juin 2024, la promesse est tenue: Wallys a dévoilé hier soir sa nouvelle gamme de pick-up, les modèles Annibal et XXL, des véritables symboles de performance, de polyvalence et d'audace.

Comme un guerrier, le Annibal se définit par sa capacité à s'attaquer à tous les terrains, sans crainte ni hésitation. Grâce à une collaboration avec la maison ZXAUTO, acteur majeur de la fabrication de pick-up depuis 1948, Wallys assure la production, la qualité et la fiabilité de tous ses modèles sous sa propre marque.

Comme le précise Omar Guiga, PDG de Wallyscar : « Durant plusieurs années, les tunisiens nous ont réclamé une gamme de pick-up. Notre objectif était clair, proposer le pick-up le plus fiable, robuste, polyvalent et au meilleur prix que le marché puisse

offrir » . En appliquant ces critères, Wallys a implémenté sur ses chaînes de productions des standards de qualité, de sécurité et de fiabilité parmi les plus exigeants de l'industrie, à l'échelle internationale.

Annibal XXL : la puissance n'est pas un choix, c'est une vocation.

Conçu pour affronter tous les terrains, ce modèle établit de nouveaux records par sa grandeur et sa prestance. Avec des dimensions impressionnantes de

5 393 x 2 045 x 1 965 mm et une benne spacieuse, pensée pour offrir un espace pratique et optimisé, il s'impose comme un véritable colosse sur les routes, une stature inédite dans sa catégorie. Le XXL n'est pas simplement un pick-up, c'est une expérience de LifeStyle et de taille, destiné à ceux qui veulent se différencier.

Annibal, prêt à conquérir tous les terrains.