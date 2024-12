Tunisie: Centenaire de la création du mouvement syndical tunisien - La CGTT soutient l'édification d'un syndicat citoyen

Le Secrétaire Général de la Confédération Générale des Travailleurs Tunisiens (CGTT) Habib Guiza a indiqué que son organisation poursuit son action en faveur de l'édification d'un syndicat citoyen, qui vise à rompre avec « tout ce qui nuit aux intérêts de la Tunisie ».

Il a précisé dimanche, dans une allocution prononcée à Douar Hicher à la manouba, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la célébration du centenaire de la création du mouvement syndical en Tunisie et de la CGTT, que la diffusion de la culture d'un syndicat citoyen s'inscrit dans le cadre d'une approche prospective de la confédération, visant à assurer un avenir meilleur aux travailleurs d'une part et à la Tunisie d'autre part, avec la participation de ses partenaires sociaux, imbus des valeurs de citoyenneté.

Guiza a souligné que la CGTT est prête à travailler avec les autres syndicats, dans le cadre de l'état de droit et des institutions à condition « que ces organisations syndicales adhérent au principe du pluralisme syndical dont les bases ont été jetées par le militant syndicaliste Mohamed Ali El Hammi » selon Guiza.

Il a réitéré l'engagement à respecter le pluralisme syndical qui consacre les valeurs de la démocratie et de la citoyenneté et permet aux travailleurs de choisir librement l'organisation qui défendra le plus leurs intérêts professionnels

Et d'ajouter : » Nous ne pouvons plus continuer à opérer avec un seul syndicat en Tunisie, d'autant plus que le mouvement syndical est, aujourd'hui, dans une phase délicate et traverse une période difficile et complexe ».

Il a émis l'espoir de voir l'Union générale tunisienne de travail sortir de ce qu'il qualifie de « crise interne qui la tiraille », appelant à la nécessité d'accepter « l'opinion contraire » et le pluralisme syndical en Tunisie.

Guiza a précisé que la CGTT est la seule organisation syndicale qui célèbre le centenaire du mouvement syndical en Tunisie qui a été fondée par le leader nationaliste Mohamed Ali El Hammi (1924-2024) et ce, en concomitance avec la célébration de la fête de la révolution du 17 décembre 2010.

Au cours de cette cérémonie, une conférence a présentée par le professeur Mohamed Lotfi Chaibi sur « le centenaire de la création du mouvement syndical en Tunisie et le leader syndicaliste Mohamed Ali El Hammi, ainsi qu'un spectacle musical et une réception en l'honneur des participants.