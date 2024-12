Tunisie: Grippe saisonnière - L'impératif de se faire vacciner pour les personnes vulnérables

Le ministère de la Santé conseille recommande aux personnes les plus vulnérables, dont les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, de se faire vacciner contre le virus de la grippe saisonnière afin de se protéger d'éventuelles complications d'autant plus que le pic de la grippe est prévu pendant les deux premières semaines de janvier.

Il a, par ailleurs, souligné dans un communiqué sur sa page Facebook la nécessité de consulter un médecin et d'éviter l'automédication. Le ministère de la Santé a indiqué que dans la plupart des cas, la grippe n'est pas grave et dure deux à trois jours, avec une fièvre qui peut être sévère, mais elle peut être traitée soit en consultant le médecin de famille ou en se rendant dans une structure hospitalière de première ligne.

Le ministère a, par ailleurs, recommandé de ne se rendre aux urgences hospitalières qu'en cas de symptômes ou de complications sévères pour les personnes souffrant de maladies chroniques et qui ont contracté le virus de la grippe afin de ne pas entrainer la saturation des urgences et la dégradation des services et prestations hospitalières