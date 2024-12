Madagascar: MIC - Journées portes ouvertes à partir de demain

Le public aura l'occasion de faire un peu plus connaissance du ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC). Ce département organise demain et après-demain les journées « portes ouvertes 2024 » à son siège à Ambohidahy.

Des stands d'exposition des différents services et missions du MIC attendent le public durant ces deux journées. Des débats autour des politiques et des impacts du ministère sur le commerce et l'industrie à Madagascar sont également prévus.

Efforts concertés

Les discussions tourneront autour de 3 thèmes : Rôles et missions du MIC ; Stratégies de promotion de l'industrie ; Commerce et compétitivité. L'objectif principal du MIC à travers cet événement est de rapprocher l'administration des bénéficiaires de ses services afin de mieux collaborer pour atteindre des objectifs communs. En l'occurrence, l'augmentation de la contribution de l'industrie dans le Produit Intérieur Brut (PIB) à 30% d'ici 15 ans, contre 17% actuellement. Des objectifs qui nécessitent des efforts concertés entre l'État et le secteur privé. Les entrepreneurs, opérateurs économiques, commerçants, consommateurs, membres de coopératives et les simples particuliers sont les principales cibles de cet événement à ne pas manquer.

Démarche de proximité

En effet, ces deux journées traduisent la volonté du ministère de l'Industrialisation et du Commerce de renforcer sa démarche de proximité avec les citoyens usagers des services publics mais aussi avec les entreprises et ses partenaires. « Ces deux journées seront une plateforme de rencontres qui permettra au ministère de se rapprocher davantage des usagers non seulement pour leur permettre d'avoir des connaissances utiles sur notre département, mais également de rechercher les moyens pour mieux coopérer avec tous les partenaires dans l'objectif commun de développement du pays », a expliqué Lalaina Priscilla Andrianarivo, Secrétaire général du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, lors d'une conférence de presse vendredi dernier.

Ainsi, les principaux objectifs de ces journées « portes ouvertes » sont : mieux faire connaître le ministère au public, renforcer les échanges avec les citoyens, les acteurs économiques et les partenaires techniques et financiers, démontrer les innovations entreprises au sein du ministère et ses différents projets. Notons que l'événement se déroule dans les locaux du ministère de l'Industrialisation et du Commerce à Ambohidahy pour les stands d'exposition et à Anosy pour les conférences.