Madagascar: Ultra Trek des Collines Sacrées - Une saison 2024 remarquable

Trois magnifiques événements ont marqué cette saison pour l'Ultra Trek des Collines Sacrées, organisé par l'Office Régional du Tourisme d'Antananarivo. La nouvelle saison s'annonce encore plus passionnante.

L'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) a enchanté les amateurs de course nature à Antananarivo grâce à ses trois événements phares organisés cette année. Après cinq années d'existence, l'UTCS continue de jouer un rôle majeur dans la promotion du trail et du tourisme à Madagascar, offrant une saison mémorable aux coureurs et aux spectateurs. Le Trail Ambodirano, lancé en mars, a marqué le coup d'envoi de la saison.

Son parcours de 31 km, reliant Fenoarivo à Ambatofotsy, a permis aux participants de découvrir des sentiers pittoresques, offrant des panoramas exceptionnels. Par la suite, l'UTCS a innové en introduisant un trail urbain, baptisé le Trail des Mille Escaliers, qui relie la ville basse à la ville haute d'Antananarivo. Ce circuit de 7 km a exploré les escaliers et ruelles cachés de la capitale, plongeant les coureurs dans l'histoire et l'architecture de la ville.

Le point culminant de la saison a été atteint avec l'événement principal de trois jours, tenu en novembre. Les participants ont arpenté les collines sacrées d'Analamanga, un parcours exceptionnel malgré les dégâts causés par les feux de brousse. Cet événement a rassemblé 1 160 coureurs, venus de diverses nations, qui ont bravé les défis tout en savourant les paysages époustouflants de la région.

Plus qu'une simple course

L'organisation de l'UTCS a été unanimement applaudie pour son balisage irréprochable, ses ravitaillements bien pensés et une ambiance conviviale. Harimisa Razafinavalona, directeur exécutif de l'Ortana, a exprimé sa gratitude : « Merci à vous tous, acteurs de cette aventure exceptionnelle. Grâce à vous, coureurs, partenaires, bénévoles et supporters, cette édition restera gravée dans les mémoires. »

En parallèle, l'équipe organisatrice s'est engagée dans des actions communautaires, notamment en soutenant le nettoyage du CEG et de l'EPP d'Ankadimanga et en fournissant du matériel scolaire. L'UTCS continue ainsi de promouvoir des valeurs citoyennes en sensibilisant à la préservation des sentiers et à la protection de l'environnement. Pour les éditions à venir, une collaboration renforcée avec le Centre National de Formation des Techniciens Forestiers (CNFTF) à Angavokely est prévue, ainsi qu'un soutien accru aux projets de conservation de la forêt d'Angavokely.

Rendez-vous en mars 2025

La cinquième édition a consacré deux nouveaux champions sur l'épreuve phare : l'Ultra Tour de 127,5 km, qui traverse des sites emblématiques tels qu'Ambatofotsy, Ankadimanga et le Rova d'Ambohimanga. Chez les hommes, le vainqueur, un marathonien de la Ville d'eau, a impressionné avec un temps record de 11 heures et 37 minutes. Chez les dames, Pauline Winer, invitée spéciale, a dominé la course.

Cette figure légendaire du trail a salué l'excellence de l'organisation : « En un mot : géniale. Habituée aux longues distances, j'ai été impressionnée par la précision du balisage, la qualité des ravitaillements et l'accueil chaleureux des Malgaches. Cette course restera gravée dans ma mémoire. » La saison s'est officiellement clôturée avec le Kilomètre Vertical d'Angavobe Angavokely (KVAA), tenu samedi dernier. L'UTCS donne déjà rendez-vous en mars 2025 pour une nouvelle saison riche en défis et en émotions.