Sénégal: La réforme de la fonction publique - Un impératif pour adapter une administration «immobile» aux mutations économiques et sociales

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, a présidé, le jeudi 12 décembre 2024, au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), la Journée de la Fonction publique, organisée dans le cadre de la 32e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK). Une occasion pour lui de plaider avec éloquence pour une réforme ambitieuse et structurelle de la fonction publique.

La 32e édition de la Foire international de Dakar (FIDAK) a constitué une tribune privilégiée pour Olivier Boucal, de dévoiler les grandes orientations de la réforme envisagée de la fonction publique, laquelle ambitionne de transformer en profondeur le coeur du service public sénégalais. Lors de son intervention dans le cadre d'un panel intitulé «La Fonction publique, levier de la transformation systémique du Sénégal», le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public a mis en exergue l'impérieuse nécessité d'adapter les mécanismes de recrutement de la fonction publique aux profondes mutations économiques et sociales de notre époque.

Cette réforme, résolument tournée vers l'avenir, se donne pour objectif de remédier aux dysfonctionnements structurels qui entravent l'efficacité du système, tout en insufflant une modernité indispensable à une administration trop souvent perçue comme immobile. Elle prévoit notamment l'intégration de nouveaux corps de métiers, l'adoption de méthodes de travail innovantes et la mise en oeuvre de pratiques en rupture avec les paradigmes hérités de l'époque postindépendance. L'une des pierres angulaires de cette refonte réside dans la conception de stratégies robustes, cohérentes et prospectives, visant à élever significativement la qualité des services administratifs rendus aux citoyens.

Boucal a souligné que toute transformation de la fonction publique doit impérativement s'appuyer sur une stratégie claire, assortie d'outils spécifiques et performants, afin de garantir une mise en oeuvre efficiente et une réussite durable. Parmi les mesures phares figurent la création d'un dispositif performant d'accueil et d'orientation des usagers, le renforcement des programmes de formation continue et l'établissement de normes rigoureuses visant l'amélioration qualitative des services publics. Ces réformes, encore en cours de conception, entendent redéfinir les relations entre l'administration et les citoyens, en vue de sceller un nouveau pacte national fondé sur la confiance, la transparence et l'efficacité.

Inscrite dans une perspective globale, cette réforme dépasse largement le cadre des ajustements internes, pour s'aligner sur les standards internationaux en matière de gouvernance publique. Avec une conviction affirmée, le ministre en charge de la Fonction publique a rappelé le rôle stratégique et déterminant de l'administration dans ce processus, insistant sur le fait qu'une fonction publique modernisée, performante et résiliente constitue le socle indispensable à la mise en oeuvre des réformes nécessaires pour la transformation structurelle du Sénégal.

Enfin, le ministre Olivier Boucal a exprimé un optimisme mesuré mais résolu : «Avec le nouveau référentiel, le Sénégal est prêt à relever les défis de demain et à se doter d'une administration publique pleinement apte à répondre, avec efficience et diligence, aux attentes légitimes de l'ensemble de ses citoyens.»