Les responsables de l'Agence de Développement municipal (ADM) étaient à Saint-Louis, dans le cadre d'une tournée d'informations et de communication entamée en 2021 auprès des 124 communes pilotes. Le but est de s'enquérir du niveau d'investissement des projets réalisés, depuis 05 ans, dans le cadre du Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN).

Ce programme a été initié en 2018 par le Gouvernement du Sénégal pour matérialiser l'Acte III de la Décentralisation, en appuyant les communes en ressources financières. «Tout est basé sur des critères qui ont été établis et au terme de cette évaluation faite par la Cour des Comptes, nous allouons des ressources à ces communes là et il leur appartient de déterminer leurs priorités par rapport à leurs cibles, par rapport à leurs populations. Et aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis pour voir les projets qui ont été réalisés, depuis 05 ans, et leurs impacts sur le vécu des populations», a fait savoir El Hadj Alassane Diallo, responsable de la Cellule de Communication de l'ADM qui coordonne la mise en oeuvre du PACASEN.

Il s'est appesanti sur l'engagement des autorités municipales de Saint-Louis, qui justifie pleinement le choix fait sur leurs communes. «Nous avons vu des autorités très impliquées et engagées pour la matérialisation de ce programme. Nous avons constaté sur le terrain des réalisations impactantes et nous avons trouvé des investissements dans le domaine du climat que nous encourageons. Nous encourageons également les autorités saint-louisiennes à persévérer la lutte contre les changements climatiques qui seront mis en avant pour la prochaine phase.

Qu'elles continuent dans ce même sillage parce que le programme qui devait se terminer cette année a été prolongé de 02 ans avec une orientation vers des projets verts. Et ce que nous avons vu en terme d'aménagement nous rassure que Saint-Louis va encore, dans le cadre de ce financement additionnel, matérialiser des projets verts», a-t-il ajouté.

L'adjointe au maire de la commune de Saint-Louis, Mme Aïda Mbaye, a quant à elle, rappelé que la ville de Saint-Louis subit pleinement et de plein fouet les conséquences de l'avancée de la mer, de la crue du Fleuve Sénégal ainsi que des inondations. «C'est un montant de 1.500.000.000 FCFA qui a été injecté par le PACASEN en l'espace de 03 ans soit 500 millions FCFA chaque année», a renseigné Mme Dieng.

Le programme a permis également à des populations du quartier Cité Niakh de Rosso Sénégal d'avoir accès au liquide précieux. «Ce Programme nous a beaucoup soulagé. Nous avions d'énormes difficultés pour nous approvisionner. Nous payions des sommes colossales pour disposer du liquide précieux. Donc ce Programme nous épargne désormais des factures très chères mais également les femmes qui n'auront plus à aller se ravitailler au niveau du fleuve. L'eau coule désormais des robinets», s'est réjoui Abdoulaye Guèye, au terme de cette visite de la délégation de l'ADM.