Sénégal: Week end des lions - Abdallah Sima s'offre un doublée, Iso Sarr, Jackson, Habib Diarra et Pape Matar Sarr décisifs

Pour les Lions, c'est sans conteste l'une des journées les plus prolifiques depuis le début de saison. En France, Abdallah Sima a signé son premier doublé et son 6e but avec Brest. Le Strasbourgeois Habib Diallo lui a suivi avec un but décisif face au Havre. En Premier League, Nicolas Jackson est resté sur sa bonne dynamique Chelsea à la victoire contre Brighton. Dans le championnat anglais, Ismaîla Sarr a enchainé les bonnes prestations avec un but et une passe décisive. Tout comme Pape Matar Sarr qui a participé à la large victoire de Tottenham.

Après ses bonnes prestations en Ligue des champions, Abdallah Sima a été le grand artisans de la large victoire de Brest face au FC Nantes (4-1). L'attaquant des Lions a signé son premier doublé en Ligue 1 qu'il a rejoint cette saison. Lancé à la 63e minuté, Sima s'est vite signalé en touchant le poteau (78e). Il réussit dix minutes plus tard à faire trembler les filet et offrir le but du (3-1 à 88e). Il réussira à cloturer la marque au cours du temps additionnel portant le score à 4-1.

Avec six buts, il devient le meilleur buteur de Brest cette saison. Il permet à l'équipe bretonne de se relancer et de pointer à la onzième place du classement. Toujours en Ligue 1 française, le RC Strasbourg a pu compter sur Habib Diarra pour renouer avec la victoire après cinq matchs. Opposé hier, dimanche au Havre lors de la 15e journée, le club alsacien s'est imposé sur la marque de (0-3). Le milieu de terrain du Sénégal a lancé son équipe en ouvrant le score à la 28 minute de jeu. Suite à un corner, il a décoché une reprise de volée pour envoyer la balle au fond et marquer du son troisième but de la saison. Ce qui permet à son équipe de mettre fin à une série de quatre défaites.

En Premier League, Nicolas Jackson a encore été décisif lors du succès obtenu par Chelsea devant Brendford (2-1). Le buteur sénégalais a marqué le but du break à la 80e permettant aux Blues d'assurer leur deuxième place du classement derrière Liverpool.

Son partenaire en sélection Ismaila Sarr s'est également illustré avec Chrystal Palace. L'attaquant des Lions a encore été convaincant et a sorti l'un de ses meilleurs matchs sur la pelouse de Brighton. Auteur d'une passe décisive pour l'ouverture du score, le natif de Saint-Louis a doublé la mise. C'est son deuxième but dans ce club qu'il a rejoint cette saison. Pape Matar Sarr, l'autre Lion du championnat anglais n'a pas été en reste lors du déplacement de son équipe Tottenham à Southampton. Le milieu de terrain sénégalais à participer à la victoire écrasante des Spurs en marquant le but du 4 à 0. Il signe son quatrième but de la saison