Tunisie: La malle arrière - Le volume, un véritable atout

Souvent le choix de la voiture se fait en fonction d'une composante assez sous-estimée mais qui a toute son importance, à savoir la malle arrière ou coffre de voiture. Les modèles SUV, monospaces et d'autres gammes d'automobiles comme les berlines ou les « minispaces » misent sur une malle de plus en plus grande et spacieuse pour y ranger bagages et affaires de toutes sortes quotidiennement ou lors de longs déplacements. Qui dit grande malle, dit grand véhicule généralement.

La malle est un terme souvent employé par les journalistes automobiles dans les articles ou bien dans les reportages télévisés en tant que synonyme de coffre. Elle désigne donc bien la zone de chargement arrière d'une voiture. D'ailleurs, on emploie parfois directement l'expression de «malle arrière». La malle d'une voiture permet de transporter des marchandises pendant un voyage.

C'est un espace réservé à cette occasion, contrairement au siège passager avant ou à la banquette arrière qui peuvent également charger des objets mais avec, pour conséquence, la diminution radicale de l'habitabilité. De nos jours, la taille de la malle varie énormément en fonction du segment automobile et donc de la taille ainsi que de la fonction de la voiture : alors que sur un petit modèle on bénéficiera en moyenne de 150 à 300 litres de coffre, sur un plus grand ou plus long modèle, comme un break, le volume pourra grimper au-delà des 500 litres.

Il n'est plus question d'entasser des tonnes de bagages et de marchandises par-dessus la toiture du véhicule et de le surcharger. Une pratique révolue, même dans les pays en voie de développement. Mais alors comment la malle arrière est-elle devenue, au fil du temps, une référence importante pour de nombreux conducteurs en matière de décision d'achat de véhicule ?

Evolution dans le temps

La malle est née parallèlement avec l'automobile puisqu'il y avait le besoin rapide de pouvoir transporter les bagages des voyageurs durant les parcours. Elle a d'abord été placée sur le toit puis a ensuite migré vers l'arrière. À l'époque, c'était une malle au sens propre, c'est-à-dire un grand coffre à marchandises accroché à la structure de l'auto. Aujourd'hui, tout cela a évidemment bien évolué, les coffres sont éclairés, ont un double fond et s'ouvrent même automatiquement. En fonction de la forme d'une voiture, et notamment de sa structure bicorps ou tricorps, la malle sera accessible ou non depuis la banquette arrière.

En effet, dans le cas d'une auto à deux volumes, le coffre ne constitue pas un bloc arrière individuel et se retrouve uniquement séparé de la partie centrale par le dossier de la banquette et un cache-bagage. Mais pour l'acheteur lambda, la mesure de la capacité en termes de volume de la malle arrière relève du défi, tant il n'est pas évident de savoir si elle répond aux besoins personnels sur toutes les distances parcourues et tous les trajets.

Pour ne pas avoir à embarquer des affaires sur la banquette arrière, scène courante de beaucoup de conducteurs tunisiens. Au point d'étouffer les passagers et de mettre à mal leur confort, engloutis dans des paniers, des couffins et des cartables entassés les uns sur les autres à n'en plus compter. Pourtant il y a une astuce visuelle et tactile pour mesurer mentalement la malle arrière.

La méthode standard de mesure

On compte le nombre de blocs qui rentrent dans le coffre jusqu'à la plage arrière, en tenant compte de tous les recoins. Cette méthode permet d'obtenir une mesure précise et réaliste du volume du coffre, offrant ainsi une comparaison équitable entre différents modèles de véhicules. Les meilleures malles arrière pour un véhicule dépendent de vos besoins spécifiques, du type de véhicule que vous possédez et de votre budget. Parmi les options populaires et performantes, on retient les malles rigides idéales pour la sécurité et la durabilité. Elles conviennent pour transporter des objets précieux ou volumineux. Les malles spécifiques pour camping ou aventure sont idéales pour des équipements spécifiques.

Au final, la malle arrière doit répondre à 4 critères mesurés et réfléchis, à savoir la compatibilité pour s'assurer que la malle est compatible avec le véhicule ou le système de portage (barres de toit, attelage) ; la sécurité grâce aux modèles avec verrouillage pour protéger les affaires. Une bonne étanchéité est indispensable pour protéger ses objets des intempéries. Enfin le budget doit être bien estimé et adéquat, avec un choix porté sur les modèles haut de gamme qui offrent plus de durabilité et de fonctionnalités.