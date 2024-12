Madagascar: Championnat national U20 - Disciples Espoir sur le toit national

Sur les traces de leurs aînés, Disciples FC arrache son deuxième titre national de la saison. Après le sacre de l'équipe senior, sacrée championne de Madagascar de la Pure Play Football League, Disciples Espoir remporte lui aussi le titre de champion national chez les U20 garçons ainsi que le chèque géant de 8 millions d'ariary, en plus du trophée. Cette équipe, quart de finaliste du Grand Tournoi d'Antananarivo, qui évolue à Analamanga, termine en tête du classement final à l'issue de la Poule des As du championnat national U20. Ce club a réalisé un parcours sans défaite en trois matchs et a accumulé 9 points.

Disciples Espoir a défait Fosa Académie de Boeny 2 à 1 hier au By-Pass lors de la troisième et dernière journée de la phase finale. Ce club, qui évolue en D1 régionale, a battu d'entrée l'AS FAJI d'Atsimo Andrefana, puis s'est imposé 2 à 1 contre AFA1 Ambovombe d'Androy lors de la deuxième journée.

Créditée de 6 points, l'AS FAJI finit pour sa part en seconde position après ses deux victoires contre AFA1 par 4 à 2 hier et par 1 à 0 lors de la deuxième journée contre Fosa Académie. L'équipe d'Ambovombe occupe la troisième place, créditée de 3 points, devant Fosa Académie, qui a encaissé trois défaites en autant de matchs. L'AS FAJI a reçu pour sa part la prime de 6 millions d'ariary. AFA1 et Fosa Académie ont respectivement gagné 4 et 2 millions.